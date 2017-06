Noticias

03-06-2017

Todas las Noticias

Destacada actuación de las Escuelas Náuticas provinciales en Viedma

La Escuela Náutica provincial de Conesa se quedó con el primer puesto en la categoría promocionales durante la segunda fecha del Torneo Provincial organizado por la Federación Rionegrina de Canotaje.





En esta fecha, organizada en conjunto entre la Federación Rionegrina y el club Deportivo Boulevard de Viedma, se realizaron 20 regatas divididas entre sábado y domingo con la participación de más de 300 palistas en todas las categorías.

Las Escuelas Náuticas provinciales de Viedma y General Conesa estuvieron presentes con la representación de medio centenar de palistas. Esta última ganó el Torneo Provincial de Canotaje en cinco oportunidades y se encamina a su sexta consagración.



Deportivo Boulevard llevó adelante la Copa Promocionales por clubes para las categorías preinfantiles, infantiles y menores que alzó la Escuela Náutica provincial de General Conesa y en el segundo puesto hubo empate entre La Ribera y Boulevard.

El desarrollo de esta fecha tuvo lugar en la zona del parador El Barco de la costanera de Viedma.

La actividad contó con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.



Ganadores por categoría



K1 Master A varones – Norberto Morel (Club Náutico La Ribera)



K1 Master B varones – Hector Gerardo Jara (Fortín Conesa)



K1 Master C varones – Manuel Velazquez (Huracán Trelew)



K1 Master D varones – Omar Linares (Quimey Leuvú)



K2 Master A damas – Mariana Vega, Claudia Kissner (Esc. Provincial Conesa)



K2 Master C damas – María Noemi Poblete, Mariela Reca(Club Náutico La Ribera)



K2 Master D damas – Paula Crocioni, Claudia Saissac (Dep. Boulevard)



450 varones > 35 – Federico Gustavo Pavetto (Dep. Boulevard)



K1 Menor varones – Piero Pizarro (Club Náutico La Ribera)



K2 Menores damas – Aldana Yoslens, Priscila Molina (Esc. Provincial Conesa)



450 varones > 50 – Edgardo Jorge Amado (Fortín Conesa)



K1 Pre Infantiles varones – Emiliano Mosquera (Esc. Municipal Luis Beltrán)



K2 Pre Infantiles damas – Ana Mas Contreras, Cielo Nicole Romero (Esc. Provincial Conesa)



450 damas > 50 – Adela Payalef (Club Náutico La Ribera)



K1 Infantiles varones – Ramiro Santibañez (La Pobrecita)



K2 Infantiles damas – Candela Velazquez, Melani Viscaino (Huracan Trelew)



450 damas > 35 – Veronica Raquel Leonarhdt (Dep. Boulevard)



K2 Menores varones – Alejandro Mosquera, Facundo Ortega (Luis Beltrán - Huilliches)



K1 Menor damas – Micaela Quiroga (Huracan Trelew)



450 damas < 35 – Marianela Martos (Esc. Provincial Conesa)



K1 Cadete varones – Federico Opazo García (Club Náutico La Ribera)



K2 Cadete damas – Fabiana Oliva, Catalina Difranco (Esc. Provincial Conesa)



450 varones < 35 – Ramiro Salazar (Esc. Municipal Patagones)



K2 Infantiles varones – Nicolas León, Alejo Agustín Pavetto (Dep. Boulevard)



K1 Infantiles damas - Candela Velazquez (Huracan Trelew)



K2 Pre Infantiles varones – Emiliano Mosquera, Juan Emilio Alvarez (Luis Beltrán - Huilliches)



K1 Pre Infantiles damas – Ana Mas Contreras (Esc. Provincial Conesa)



K1 Junior varones – Azul Solorsano (Esc. Municipal Patagones)



K2 Junior damas - Yamel Nerina Sanchez Ayala, Martina Galindo Percaz (Dep. Boulevard)



Trav. Centenario mixto – Felix Guerrero, Adela Payalef (Club Náutico La Ribera)



K2 Centenario – Hector Alfredo Quiles, Mariela Reca (Club Náutico La Ribera)



K1 Senior varones - Franco Balboa (Ceppron)



K2 Senior damas - Sandra Jara, Juliana Saunders (Fortín Conesa)



K2 Mixto A – Facundo Lucero, Sofía Lucero (Club Náutico La Ribera)



Trav. Mixto B – Maria Angeles Benassi, Ruben Darío Crespo (Quimey Leuvú)



K2 Mixto B - Sandra Jara, Javier Monteiro (Fortín Conesa)



Trav. Mixto A - Marianela Martos, Emanuel Gatica (Esc. Provincial Conesa)



Trav. Varones B – Ruben Crespo, Angel Nieva (Quimey Leuvú)



K1 Master A damas – Elena Rocha (Esc. Provincial Conesa)



K1 Master B damas – Sandra Jara (Fortín Conesa)



K1 Master C damas – Maria Poblete (Club Náutico La Ribera)



K1 Master D damas – Paula Crocioni (Dep. Boulevard)



Master A varones – Norberto Morel, Jorge Leiva (Club Náutico La Ribera)



Master B varones – Javier Monteiro, Hector Jara (Fortín Conesa)



Master C varones - Manuel Velazquez, Andres Busnadiego (Mixto)



Master D varones – Eduardo Payalef, Omar Linares (Quimey Leuvú)



Trav. varones A – Emanuel Gatica, Brian Villegas (Esc. Provincial Conesa)



K2 Cadete varones – Federico Opazo García, Damian Pinta (Mixto)



K1 Cadete damas – Maela Fresco (Esc. Municipal Patagones)



Trav. damas A – Veronica Leonarhdt, Andrea Forteti (Dep. Boulevard)



Trav. damas B – Marianela Martos, Vanessa Esparza (Esc. Provincial Conesa)



K2 Junior varones – Gonzalo Lo Moro, Manuel Capitán (Quimey Leuvú)



K1 Junior damas – Martina Galindo Percaz (Dep. Boulevard)



Trav. Centenario damas – Leticia Aliberti, Miriam Quiñones (Quimey Leuvú)



K2 Senior varones – Franco Balboa, Dardo Balboa (Ceppron)



K1 Senior damas – Victoria Damonte (Esc. Municipal Patagones)



Trav. Centenario varones – Edgardo Amado, Leonardo Leineker (Fortín Conesa)