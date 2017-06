Noticias

01-06-2017

Una Democracia Vallada a la sociedad

Ser trabajador, trabajadora del Estado y tener conciencia que somos un territorio de sacrificio, nos lleva a planteos, a actitudes cotidianas, sobre qué hacer con esta visión, con esta terrible certeza , de que futuras generaciones de ríonegrinos, de Pa

Debemos remarcar por lo menos tres episodios – ya que para ser políticas públicas les falta legitimidad de origen- que en lo que va de estos años marcan cual será el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestro presente en el que no podemos mirar para los costados, como si nada pasara: la nueva ley de Tierras Fiscales , el Plan Castello y los oscuros convenios firmados por el Gobernador de nuestra Provincia con la República Popular China donde se nos asigna el triste rol de pasar a ser una provincia donde las condiciones agroecológicas ofrecen amplias posibilidades productivas a las cuales dar valor agregado y generar nuevos puestos de trabajo, a ser una provincia donde se construirá una Central Nuclear.

Con un discurso basado en el futuro y en la modernidad se avanza con proyectos que lejos de generar inclusión en la toma de decisiones, estas se toman entre gallos y medianoche , en oscuros despachos y con los poderes del Estado Vallados en una clara actitud de cobardía, de no hablar, de no actuar frente a la mirada del pueblo, como sucedió cada vez que nos endeudaron, cada vez que remataron una chacra, cuando cerraron una escuela rural, vacían los programas de niñez y adolescencia precarizando a sus trabajadores y trabajadoras; o cuando maquinan de qué manera van a entregar el territorio para zafar por un unos meses.

Los incapaces que nos gobiernan, por llamarlos de alguna manera, buscan como distraernos, pagan cientos de horas en medios de comunicación para contarnos un cuento que se cae, cuando firman un decreto o votan una ley que los deja en evidencia, entonces es cuando vallan la democracia para poder a cualquier costo cumplir con las tropelías comprometidas con el poder financiero, con el poder económico concentrado y transformar nuestra Patagonia en el supermercado del mundo, vengan coman, generen energía para sus negocios que nosotros les damos el sostén jurídico a cambio de una realidad que se caerá en un par de años cuando ya gobiernen otros y deban pagar la factura de nuestra fiesta .

Le pusieron de nombre Plan Castello al endeudamiento por 580 millones de dólares, aprobado por la legislatura , donde la débil viabilidad técnica, financiera, ambiental , social etc, queda en superficie cuando llegan a cambiar las obras en plena “discusión “ en el recinto. Es un cambalache sellado de espaldas al pueblo y de frente a la tan necesaria re reelección del Gobernador para seguir entregando los que nos pertenece, ni más ni menos que nuestro futuro.

La Nueva Ley de Tierras Fiscales es el golpe final a una ruralidad castigada por la falta de políticas públicas, una ruralidad que migra vaciando el territorio para que no exista resistencia alguna, a la entrega de aquello que está por debajo de la superficie, que no se ve a simple vista, minerales como el oro, por eso aprobaron la ley que permite el uso del cianuro, de uranio y es por eso que con la complicidad de parte de la comunidad científica festejan el asentamiento de una Central Nuclear cuando no pueden fiscalizar un caño de agua en el alto valle que se utiliza para reemplazar fruta por Fracking, la contaminación del río Negro y demás . Este proyecto de Ley que estamos en condiciones de definir como adefesio legal, no respeta la Constitución Provincial, la Nacional, tratados internacionales que dan derechos a las comunidades originarias. Llaman tierras fiscales a aquellas habitadas por nuestros hermanos Mapuches que aún no tienen escrituras porque de esta manera se facilita el negocio para amigos del Poder, para ricos propios e importados.

Se firman convenios con poderosas potencias del mundo, específicamente con China que ojalá fuese solo un cuento más, pero esta vez la China no se perdió en un bosque, se quiere encontrar en Sierra Grande o en Valle Medio, en Río Colorado o donde sea lo importante es anunciar con total desparpajo que ante tanta incapacidad para encontrar un proyecto de desarrollo sustentable e inclusivo es mejor y mucho más fácil la entrega.

Tristemente este relato de miserias que estamos viendo y denunciando como trabajadores, debe parar no podemos seguir, no sea cosa que tanto esfuerzo cotidiano, marchas y resistencia prenda en las grandes mayorías y se les termine la mentira, la infamia.

El poder sabe como usarse, sabe como aleccionar a quienes lo cuestionan, no así a los amigos: Jueces, Legisladores, Policías, Empresarios, que son tratados con cariño, no se los castiga cuando son funcionales a la estrategia , cuando facilitan, es más, se los ayuda a salir lo menos señalados , lo menos cuestionados para que sigan sin molestar.

A nosotros trabajadores y al pueblo del otro lado de la valla, a los no funcionales nos arman causas , nos sacan de nuestras casas policías vestidos de civil , sin orden o con un Juez que autoriza y da permiso de palabra , con nuestros niños mirando , nos quieren aleccionar para que VOS que estabas pensando en los mismo que nosotros ,que te estabas animando a salir a la calle , que estas desesperado porque no tenes trabajo, o no llegas a fin de mes , te enganches en el relato que se distribuye por medios que viven de la plata del Estado , te enganches y te paralices, para que mires como enemigo al que te está gritando , ojo hermano nos están estafando ¡!!!!!!!

Nos preguntamos si esto no es violencia ????

Libertad Ya al Compañero Aldo Capretti.

Basta de Perseguir a dirigentes Gremiales.

Basta de Vallas, queremos que se nos escuche, fueron votados pero no les dímos un cheque en blanco !!!!

LOS ABAJOS FIRMANTES : GREMIOS, PARTIDOS POLITICOS, ORGANIZACIONES DE BASE Y OTROS

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS

CONCEJALES DE BARILOCHE

CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE LA REP. ORIENTAL DEL URUGUAY

ATE VERDE Y BLANCA CAPITAL

ATE BAHÍA BLANCA

ATE PUNTA ALTA

ATE VILLARINO

RED DE ADOLESCENCIA DEL VALLE

EL HORMIGUERO

MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMORCA VIEDMA PATAGONES

MPR QUEBRACHO VIEDMA

PARTIDO SOCIALISTA RIO NEGRO

UNIDAD POPULAR

PARTIDO GEN VIEDMA s

PARTIDO GEN CARMEN DE PATAGONES

LIBRES DEL SUR RÍO NEGRO

PARTIDO PATRIA GRANDE

MOVIENTO NACIONAL DE AFIRMACIÓN YRIGOYENISTA

NUEVO ENCUENTRO RÍO NEGRO

SINDICATO DE OBREROS Y EMLEADOS MUNICIPALES DE VIEDMA

UNION DE TRABAJADORAS Y TRABJADORES DE LA EDUCACIÓN DE RIO NEGRO

SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES DE RIO NEGRO

CTA AUTÓNOMA

CTA DE LOS TRABAJADORES

MALA JUNTA

FUNDACION UÑOPATUN

FUNDACIÓN CREANDO FUTURO

VICARÍA DE LA FRATERNIDAD VIEDMA

RED COMUNITARIA JASAMA B° SAN MARTÍN

AGRUPACIÓN CARLOS FUENTE ALBA

CENTRO DE ESTUDIANTES DEL CURZA ZONA ATLÁNTCA

ATE PATAGONES Y DTO DE GENERO

CENTRAL BOLIVARIANA SOCIALISTA DE TRABJADORES DE VENEZUELA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE PRENSA DE VIEDMA

Dr CESAR EMILIO WEHBE SENADOR VICE PRESIDENTE DE LA COMISION DE JUSTICIA DE WORLD OGANIZATION OF STATES (ONU) .

DR DIEGO SEGUI ABOGADO DE LA ASAMBLEA DE JÁCHAL NO SE TOCA. ANZOATEGUI !!!

ORGANIZACIÓN HIJOS ESCOBAR

ORGANIZACIÓN HIJO CAMPANA/ZARATE

PARTIDO UNIDAD VECINAL CALIXTO DELLEPIANE ( CAMPANA)

CONCEJAL CARLOS GOMEZ UNIDAD VECINAL CALIXTO DELLEPIANE (CAMPANA PCIA DE BUENOS AIRES )

CONCEJAL NORBERTO BONOLA UNIDAD VECINAL CALIXTO DELLEPIANE (CAMPAN PCIA DE BUENOS AIRES).