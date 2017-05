Noticias

03-05-2017

Odarda a Honcharuck:"Hay que concentrarse en el proyecto"

El concejal viedmense y presidente del bloque Frente Progresista, Facundo Montecino Odarda, rechazó las reiteradas críticas del concejal maragato Marcelo Honcharuk, sobre el tratamiento del proyecto anti pirotecnia.

El titular del bloque del Frente Progresista dijo que “quiero ser muy claro en algo: voy a seguir con más fuerzas trabajando y militando por esta causa. Las organizaciones apoyan este tema y sienten –al igual que la mayoría de la gente- una gran preocupación porque ven cómo el tema se puede dilatar innecesariamente”.

Agregó además que “he estudiado mucho este tema, los antecedentes, las leyes vigentes, los avances que se han logrado en decenas de municipios en todo el país y en nuestra provincia. Estoy dispuesto a debatir con quien quiera hacerlo. Y en algún punto, me alegra que mi proyecto junto al empuje de las organizaciones, haya puesto en la agenda pública –ya no de Viedma, sino ahora de la Comarca entera- una iniciativa que cuenta con el respaldo de gran parte de la ciudadanía”.

Montecino Odarda manifestó que “le quiero decir al concejal Honcharuk que no se deje influenciar por lo que le susurran al oído y que se informe mejor acerca de lo que pasó en Viedma con este proyecto. Le agradezco el consejo que me ha dado acerca de caminar la calle. Pero le recuerdo que yo también he sido elegido por el voto de la gente, igual que él y que mantengo permanente contacto con la comunidad. Sería bueno que el edil no pierda más tiempo en críticas sin sentido a sus pares y que se ponga a trabajar urgente en resolver esta problemática”.

“De esta forma –y respetando el plazo de un mes, tal cual él mismo Honcharuk manifestó- estemos en condiciones de aprobar esta ordenanza. Soy respetuoso de la decisión de la mayoría aunque tengo otra postura. En estos 30 días que propuso el concejal maragato de debate voy a participar en cuanta reunión haya, aportando todos los datos, los conocimientos y las propuestas que hemos elaborado en todos estos meses en que estuve trabajando el proyecto que tan buena repercusión ha tenido”, finalizo el edil viedmense.