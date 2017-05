Noticias

26-05-2017

Todas las Noticias

Rochas: “El endeudamiento Castello provoca miedo, no esperanzas”

El Legislador Nicolás Rochas (PJ/FPV), dijo que la esencia del denominado Plan Castello, es la habilitación al endeudamiento en dólares y en mercados extranjeros. “Es realmente grave que un irresponsable como Weretilneck, esté habilitado a hipotecar a las

“Quienes le decimos no al endeudamiento que esconde este Plan, no estamos en contra de la obra pública y reconocemos la necesidad de realizarlas, pero lo que no permitimos es que se le firme un cheque a Macri y Weretilneck que nada saben de obras públicas”, agregó Rochas.

Asimismo el Legislador Justicialista, expresó que “el Gobierno neoliberal, que implementa Mauricio Macri, no fomenta la obra pública y el Gobierno Provincial, pretende tomar una deuda con un Gobierno centralista, que no garantiza la concreción de las obras que se prometen en el boceto que mostró este Gobierno”.

Por otro lado, el Diputado sostuvo que el Plan Castello no respeta la Constitución Provincial, ni las leyes que buscan la transparencia a la hora de tomar una deuda de esta magnitud.

“La Constitución que juramos respetar cuando asumimos, exige que toda ley que sancione un empréstito debe especificar los recursos con lo que se va a contar, y la amortización, dos circunstancias que acá no están, no sabemos cuál va a ser la tasa, sólo conocemos que la deuda será de 6 o 12 años” explicó Rochas. Y agregó “es un plan que va en contra de la Constitución y de las leyes”.

“Queremos que cuando se haga un plan, tenga una lógica y que se cumpla y no solamente un listado de obras sueltas. Esta provincia tiene que ser realizada y no negociada, esta es la diferencia”. “Somos una provincia carenciada, una provincia que vendió las joyas de la abuela, y hoy nos estamos endeudando de la peor manera” puntualizó Nicolás Rochas.