Noticias

26-05-2017

Todas las Noticias

Sabbatella: "Las deudas las paga el pueblo"

En sesión legislativa se trató el Plan Castello pero lo que más discusiones generó es la deuda de USD 580.000.000 que el Gobernador Weretilneck presentó como solución para afrontar las obras públicas del Plan Castello.

Al respecto el legislador del FpV Mario Ernesto Sabbatella expuso carteles con los montos de la deuda acumulada con la ya existente, monto que sube a USD 1080.000.000 y expresó “estamos acá para hacer nuestro trabajo, no para sostener el baile mediático que enaltece un Plan de Obras hecho a las apuradas para accionar una deuda extranjera, con los Fondos Buitre como acreedores y que entrega a la timba financiera a Río Negro”

Sabiendo que el Gobernador tenía la mayoría para la aprobación del Plan Castello y de la deuda - cosa que se corroboró con el resultado - y que las Obras Públicas que lo integran se usaron para negociar apoyos, Sabbatella que viene desde enero 2017 advirtiendo que el Plan conlleva una deuda que condiciona las futuras generaciones, en lugar de aceptar la derrota cantada, eligió hablar y exponer toda la información en la legislatura.

“Hasta hace unos meses, un año, no había presupuesto ni para arreglar las escuelas antes del comienzo de las clases, la provincia estaba desfinanciada y todo se destinaba a los intereses de la deuda anterior que aún acumula $8.000 millones de pesos. Me pregunto qué cambio de una año a hoy, que de repente la provincia puede acceder a una nueva deuda estando desfinanciada, y una deuda de 580 millones de dólares.”

“Recordarán que los fondos petroleros se esfumaron, las obras que se prometían con esos fondos están sin terminar, y el dinero no está, todo eso sucedió en un año electoral. Hoy de nuevo pedimos dinero, se prometen obras y de nuevo estamos en un año electoral.”

“Dejen de mentirle a la gente” dijo Sabbatella elevando la voz y dirigiéndose de manera explícita al gobernador.

Entre los argumentos que presentó para oponerse al endeudamiento agregó que “se trata de una deuda en dólares, de la cual aún no sabemos la tasa de interés, los acreedores son los conocidos Holdouts (Fondos Buitre), en el artículo 1ro se deja bien en claro que la provincia ante un eventual cese de pago, pone como garantía sus “activos”, tal vez la gente en general no lo sepa, pero nosotros sabemos lo que significa poner nuestros activos como garantía, “activos” es un término legal muy amplio, y algún Juez internacional de un juzgado privado, puede determinar que frente a la falta de pago, el acreedor se lleve un pozo petrolero, una central hidráulica, un edificio estatal o las regalías de nuestra producción, por ejemplo”.

“Todo esto en un marco de política poco favorable para defender lo nuestro, con un gobierno nacional que parece ser muy amigo de los acreedores de la Argentina… me asusta! Es una locura! Y ni hablar del trabajo que vienen realizando muchos para que la información tal y como es no llegue al ciudadano”.

“Venimos de una cronología de Obras prometidas y no hecha, y con el mismo gobernador, pero por favor! ¿Cuánto cheque en blanco más le vamos a dar? No metamos a los intendentes en esto, yo soy responsable de advertir que esta deuda es un desastre cantado y lo vengo haciendo desde el principio”.

Sobre el final de su enérgica exposición, el legislador se refirió a que la responsabilidad del desastre del Plan Castello y su deuda son pura y exclusivamente del Gobernador, “pero a partir del momento que los legisladores levanten la mano para su aprobación, pasaremos todos a ser responsables” - y al respecto repitió varias veces - “recuerden que no es la provincia la que paga, es la gente la que pagará con ajustes, con falta de servicios públicos, con recortes salariales, es fácil levantar la mano, total el que se endeuda es el pueblo”.

Concluyó con un voto cantado “Me niego a asumir esta deuda. No tengo información suficiente y la provincia ya está desfinanciada. Me niego a dejarle como herencia un futuro de trabajo forzado a mis hijos y nietos, con el único objetivo de pagar esta deuda. Me niego a firmar la posibilidad de entregar activos, recursos, regalías a los HoldOuts. Espero que muchos me acompañen. Gracias”.