25-05-2017

El Aula Móvil de energías renovables genera interés para zonas rurales

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos inició la formación de técnicos en energías renovables en el Aula Taller Móvil (ATM) instalada en Viedma. En el taller se capacitan 30 personas, divididas en dos grupos.





El docente a cargo de la capacitación, Andrés Philipps, explicó que el objetivo es “formar técnicos en energías renovables, en principio con la capacidad de medir el recurso y poder diagnosticar y sugerir un kit de paneles solares para instalar en un hogar, por ejemplo”.



El espacio de formación está equipado con instrumental y equipos didácticos “que permiten la medición del recurso. Ver cómo es la reacción de los paneles solares cuando se los conecta; conectarlos a una red de corriente alterna y todo lo necesario para que sea exitosa la experiencia pedagógica”, destacó el profesional.

El ATM está dotada con lo necesario para el dictado de un taller de energía solar térmica y su aplicación práctica.

Al inicio del curso, que tendrá una duración de seis meses, el estudiante Francisco Padilla comentó sus expectativas y remarcó lo positivo de la formación de jóvenes y adultos para el ámbito laboral.

“No me imaginaba tanta sofisticación. Me alegra mucho que podamos trabajar con todo este equipamiento. Seguramente me seguiré capacitando en esto de las energías renovables que, por lo que he visto, es un tema amplio que me interesa mucho”, dijo el joven inscripto.

Agregó que su interés se basa, “sobre todo, lo que significa para, por ejemplo, nuestro sector de chacras o campos, donde es complicado llegar con recursos básicos, como luz, agua y gas. Posiblemente, este curso sea el comienzo para solucionar esas necesidades trabajando con energías renovables”, comentó.

La semana pasada, la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, inauguró en General Roca el curso de reparación mecánica de automóviles y motos en el ATM instalada en esa ciudad. Con unidades similares, se están dictando capacitaciones de soldadura en Jacobacci, gastronomía en Bariloche y Dina Huapi; y refrigeración en Campo Grande.

En el marco del programa nacional "Red Federal de Aulas Talleres Móviles", Río Negro recibió en 2014 la primera ATM, destinada a Refrigeración y Climatización e Informática. Actualmente se cuenta con cinco estructuras de ese tipo que rotan en el territorio provincial brindando capacitaciones en oficios con demanda laboral.



El lunes, junto al vicegobernador Pedro Pesatti, la ministra Silva dejó habilitado en Viedma el taller de energías renovables y anticipó la posibilidad de que, próximamente, llegue a la ciudad capital el ATM preparada para capacitar en "reparación de automotores, porque hay muchos interés. Además, hemos hecho un convenio con la Policía para que personal policial pueda capacitarse y hacer el mantenimiento de sus propios autos".