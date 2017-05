Noticias

24-05-2017

Otra escuela abandonada, sin transporte público en Línea Sur

La Escuela Hogar 307 queda en Lipetren Grande, éste es un paraje ubicado en la zona rural de Ingeniero Jacobacci.

El legislador Mario Ernesto Sabbatella (FpV) ha elevado un pedido de comunicación al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación y Derechos Humanos debido a que la zona ya no cuenta con el servicio de transporte escolar. Requieren a su vez de más personal de apoyo adecuado para la atención de los alumnos que allí residen.

La línea Sur de la provincia de Rio Negro comprende una porción importante del territorio provincial, pero al mismo tiempo constituye la región menos densamente poblada. Esta realidad impone una dinámica diferente al papel que debe desempeñar el Estado para ejecutar las tareas indelegables tales como; salud, educación, previsional, laboral, etcétera. Es en esta región donde el Estado debe acompañar, asistir, promocionar, y en general redoblar esfuerzos para poder llegar con las asistencias mínimas y necesarias para cada uno de los pobladores que viven en la zona.

“En esa línea de pensamiento es que solicito al gobierno de Rio Negro que cuando se lleven a cabo políticas asistenciales y de acompañamiento se lo haga a partir de una visión integradora” - explica Sabbatella - “Es necesaria una mayor inversión en las localidades y parajes de la línea Sur. En el caso particular de la escuela hogar Nº 307 de Lipetren Grande, paraje ubicado en la zona rural de Ingeniero Jacobacci, ya no cuenta con el servicio de transporte escolar, por lo cual, sus alumnos ven dificultado el acceso a la educación al depender de vecinos que puedan llevarlos y traerlos. Sabemos esto no siempre es posible. También sufren la incertidumbre de su continuidad en el futuro, la excesiva carga horaria que cumplen directivos y auxiliares docentes, la falta de tiempo para tareas pedagógicas, el desarraigo que sufren alumnos y docentes”.

Se suma esto la falta de atención sanitaria para los alumnos y docentes. Comienza a sentirse el aspecto negativo del uso de alimentos pre elaborados carentes de calcio, necesario para el crecimiento del niño (que favorecen el desarrollo de caries, una de las patologías más relevantes según el Ministerio de Salud de Río Negro).

El legislador Sabbatella tomó conocimiento de estas problemáticas tras las conclusiones que surgieran del Encuentro Provincial de Escuelas Hogares y Residencias Escolares, organizado por UnTer Central y llevado a cabo en Ingeniero Jacobacci el 29 de Marzo de este año.