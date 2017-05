Noticias

02-05-2017

Admiten demanda contra el Estado por el homicidio de un detenido

La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Roca hizo lugar a una demanda de daños y perjuicios contra la Provincia de Río Negro por el asesinato de un hombre que estaba alojado en el anexo "Maruchito" del Establecimiento Penal N° 2 de Roca.

El reclamo de la viuda y los hijos del detenido había sido rechazado en primera instancia, por considerarse que el Estado había cumplido todas las exigencias razonables de seguridad para con el interno, pero aquella decisión fue apelada ante la Cámara tanto por los abogados de la familia como por la Defensoría de Menores.

Con voto rector la camarista Adriana Mariani y adhesión de su par Gustavo Martínez, el Tribunal de Alzada ordenó hacer lugar a la demanda, dejando para una posterior instancia judicial la determinación de los rubros y montos indemnizatorios.

La Cámara concluyó que "existió falta de servicio de custodia y seguridad del Estado y omisión en el cumplimiento de los deberes con relación al interno P.G.G., contrariando la manda constitucional del art. 18 de la Constitución Nacional, 23 de la Constitución Provincial y el plexo de tratados internacionales que velan por la seguridad de las personas cuya detención se arroga el Estado. El daño era previsible, la responsabilidad es objetiva y no se ha demostrado ruptura del nexo causal. Y fue la agresión de otro/s interno/s alojado/s bajo la custodia del Estado quien/es lo apuñalaron causándole la muerte".

El homicidio ocurrió la noche del 26 de agosto de 2012. La víctima se encontraba en la fase final del "período de prueba" por una condena en su contra y fue atacada en el interior de la unidad penitenciaria. La investigación penal por el crimen tuvo a dos internos como sospechosos pero finalmente ambos resultaron con falta de mérito, al no poderse probar su participación.

Entre sus fundamentos, la Defensoría de Menores recalcó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido "la obligación de los Estados de investigar de oficio y con la debida diligencia aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia, pues se deben adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, integridad y seguridad de los reclusos".

En tanto que los abogados de la familia recalcaron que la responsabilidad estatal en este caso es "objetiva", a lo que sumaron constancias que revelan que "no se hacían requisas contra las armas blancas" por tratarse de una unidad de "autodisciplina" y que el único celador asignado para la vigilancia de 26 detenidos en el ex Maruchito "no tenía visión directa de los internos" desde su puesto de trabajo.

En su resolución, la Cámara apuntó que P.G.G. se encontraba bajo un régimen de "autogobierno" y había obtenido positivos informes psicológicos y técnico criminológicos, y que, en cambio, no existe en el expediente "una sola constancia que indique que respecto de los restantes 25 detenidos que se encontraban en el mismo lugar (...) se tuviesen informes semejantes en los que constara la historia criminológica, informe psicológico, programa de tratamiento, etc., a fin de despejar o al menos prevenir cualquier posible hecho como el que en definitiva nos ocupa ahora". "El mayor grado de flexibilidad en las condiciones de encierro y el paulatino acceso al medio libre (...) no pueden justificar la falta de custodia y debido resguardo", concluyó el Tribunal.

"De qué sirve que se haya demostrado el cumplimiento respecto de Guzmán, si no es su conducta la que motivó su propia muerte sino la de otro u otros reclusos", razonó la Cámara.



El Tribunal sostuvo finalmente que la causa penal dejó "de manifiesto que los controles e informes o bien no se hicieron o no fueron eficaces, pues convivían personas que ya habían tenido problemas, sin que se hubiese demostrado que se había tomado recaudo alguno. Y(...) era carga de la Administración demostrar que la población que convivía en un régimen de semilibertad, había sorteado con éxito los controles que la ley de Ejecución Penal fija".