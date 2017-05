Noticias

19-05-2017

RíO NEGRO

Cámaras de Comercio descontentas con el Banco Central

A través de una carta enviada al presidente del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Dr. Federico Sturzenegger, los representantes de las Cámaras de Comercio de Las Grutas, Bariloche, Valle Medio, Roca, Viedma, Río Colorado y San Antonio Oeste manifes





La necesidad de utilización de créditos y cheques como medio de financiamiento lleva a las empresas a pagar costos excesivos y poco claros dado que varían los importes y conceptos dependiendo de la región y del banco en el que sucedan.



En este sentido, el objetivo del documento es darle traslado a la inquietud de los asociados y del comercio en general en referencia a la progresiva aparición de nuevas comisiones y el aumento de las existentes cobradas por los bancos a los clientes de cuenta corriente.



"Es de su conocimiento -continúa el documento- la delicada situación económica-financiera actual y la depresión que, en general, viene soportando el comercio de nuestro país, castigado ahora por los Bancos con comisiones y gastos, en un momento, donde los mismos deberían evaluar medidas que mejoren la competitividad. Además de los gastos que estas instituciones siempre cobraron, algunas han implementado una comisión "por cheque" debitado y un porcentual de los depósitos en efectivos realizados por caja".



"No escapará a su conocimiento, como al de todos los argentinos, que como consecuencia de la presentación de los balances anuales de los Bancos a la Bolsa de Comercio, hemos tomado razón de que este ha sido el sector de la economía de nuestro país que mayor rentabilidad ha obtenido en los últimos años, motivo por el cual, creemos, que el Banco Central debe intervenir fijando las reglas de juego que deben aplicar las instituciones financieras".



"Asimismo pareciera que esta actitud de los Bancos, pretende fomentar la economía INFORMAL, dado que, operar con estas entidades es muy caro para los comercios de mediana y pequeña envergadura. Entendemos y apoyamos la decisión del Gobierno Nacional de llevar a su menor expresión la informalidad en el comercio que hace mejorar la competencia y fomentar el pago de los impuestos que a cada uno le corresponde, hechos que, sumados ,seguramente nos conducirán a vivir en nuestro país como todos los argentinos nos merecemos".



Para finalizar, el documento expone la necesidad de que se analice en detalle cada una de las comisiones y gastos cobrados en las cuentas corrientes bancarias, más los impuestos y sellados que han agregado algunas Provincias (en Río Negro se cobra un impuesto por cada cheque que debe abonarse al momento de retirar la chequera).



Asimismo, y dado que ésta situación involucra a todas las pymes argentinas, desde las Cámaras de Comercio antes mencionadas, se puso en conocimiento al flamante presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, para que intervenga a fin de darle la relevancia que el tema merece y sea esta misma entidad la que logre instalar la discusión a fin de lograr el tratamiento necesario para que no sigan ocurriendo este tipo de abusos por parte del sector financiero.