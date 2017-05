Noticias

19-05-2017

VIEDMA

Aguirre y Rodriguez admitieron haber corrompido sexualmente a menores

En el marco de un juicio abreviado desarrollado hoy, Juan José Aguirre y Miguel Ángel Rodríguez aceptaron ser responsables de los delitos de promoción de actos corruptivos y de la prostitución de una menor de edad.

Para ellos, el Fiscal de Cámara, Fabricio Brogna solicitó la pena de cuatro años y la de cuatro años y tres meses de prisión efectiva respectivamente. Será ahora el Tribunal, presidido por la Jueza Daniela Zagari, quien dicte sentencia y la de a conocer el 1 de junio próximo.

La posibilidad de culminar este proceso con un juicio abreviado fue solicitada por la propia víctima, quien manifestó en diversas oportunidades tanto a Brogna, quien representa sus intereses, como a los referentes de la Oficina de Atención a la Víctima, que no quería continuar inmersa en un proceso que consideraba más perjudicial que el propio hecho.

En este sentido, y aunque el Ministerio Público Fiscal no considera que hechos como éste puedan ser objeto de este tipo de juicios, su representante destacó que en la oportunidad debía tomar esta determinación por mandato de la víctima y en resguardo de sus intereses.

Además de referirse a la posibilidad de lograr una condena en los próximos días, evitando una extensa cadena recursiva que puede extender el camino a la sentencia por años, Brogna fijó la postura del Ministerio Público Fiscal en cuanto a la persecución de estos delitos.

“Un mayor que tiene sexo con un menor y le paga por ello no es un cliente. No existe tal cosa como la prostitución infantil, no puede realizarse ningún intercambio comercial con un menor mucho menos si el bien que cambia es su cuerpo. No puede aceptarse ello ni pretender que existe el consentimiento de un menor, y esto sí la ley expresamente lo prohíbe. Estamos juzgando un delito de explotación sexual infantil: quien tiene sexo con un menor y le paga por ello comete un delito, punto final”.

Además el Fiscal de Cámara valoró el precedente que deja sentado este juicio, para la persecución penal del resto de los imputados en causas similares.

En cuanto a la pena requerida, es importante recordar que estos delitos (cometidos durante los años 2011 y 2012) son juzgados con una ley menos gravosa que la actual que fue modificada en enero de 2013. Esta circunstancia fue fundamental al momento de definir el monto de la pena y, el antecedente de la condena que por similares hechos tuvo el ex Juez Juan Bernardi, constituyó una referencia a considerar.

A su turno la defensa de ambos imputados, ejercida por los abogado particulares Damián Torres y Armando Salazar aceptaron el acuerdo, entendiéndolo razonable para dejarle finalmente paso a los imputados quienes aceptaron su responsabilidad en los hechos de los que se le acusa, la calificación legal dada y la pena solicitada por la Fiscalía

La sentencia, a cargo del Tribunal que también componen los jueces Ariel Gallinger y Sandra Filipuzzi se conocerá el próximo 1 de junio a las 12.30 horas.