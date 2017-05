Noticias

01-05-2017

PATAGONES

Policía salvó a una embarazada que quería suicidarse

En la madrugada del viernes un policía salvó la mujer de una mujer embarazada que se encontraba sobre uno de los bordes del puente ferrocarretero. Está embarazada de seis meses y sufría una crisis por quedar en la calle.

El caso se dio pasada la medianoche cuando un oficial identificado como Carlos Bustos se acercó al puente ferrocarretero donde una joven se encontraba sobre la baranda del lado opuesto al de la pasarela con intenciones de arrojarse.

Según consignó el portal señales.com.ar, el policía que estaba al tanto de la situación porque la joven había pedido ayuda tanto en la Estación Comuna, como en la Comisaría de la Mujer pero ante la falta de respuestas a su situación de calle habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida.

Con 21 años, embarazada de 6 meses y sin lugar donde pasar la noche, manifestó a quienes la recibieron en las entidades policiales que había sido echada de su hogar por su madre, no tenía dinero y no tenía donde pasar la noche.

En la comisaría local, la policía dio intervención telefónica al Servicio Local del Municipio de Patagones, quien refirió que no contaba tampoco con el espacio para albergar a la joven embarazada y en la unidad policial no podía quedarse porque no había lugar para alojarla considerando que no cometió ningún delito.

Los agentes de guardia en la comisaria intentaron ser mediadores entre la joven y la madre para que revea la situación, pero la chica de 21 años decidió retirarse de la comisaría y una hora después, desde la Estación comunal se recibió un llamado de emergencia, aduciendo que una mujer intentaba lanzarse desde la pasarela peatonal del puente Ferrocarretero.

Al acudir al lugar un móvil, los oficiales se encontraron con esta joven embarazada sentada en el extremo de la pasarela peatonal, acariciandose la panza y llorando. Fue allí que el oficial Carlos Bustos intervino con sumo cuidado para sujetar a la chica, quien inmediatamente intentó lanzarse al vacío quedando sujetada de los brazos del oficial para finalmente salvarle la vida a ella y su bebé.