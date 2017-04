Noticias

08-04-2017

Un año sin EnTV al aire: “No nos van a callar”

En el mismo mes que Radio Encuentro cumple 27 años, no podemos dejar de recordar que el 7 de abril de 2016 recibimos un apriete para que EnTV, nuestro canal de televisión, deje de transmitir. Un claro hecho de censura.

Nuestra radio nació en 1990. Resistimos los años del neoliberalismo, seguimos construyendo comunicación popular, impulsamos junto a las organizaciones sociales la sanción de una Ley que reconociera la comunicación como derecho humano, soñamos y concretamos la puesta al aire de un canal de televisión local, comunitario, libre, gratuito, a través del cual la comunidad de Viedma y Patagones pueda mirarse y reflejarse.

Comenzamos a transmitir en el año 2013 en el canal 5 de aire, siendo el único canal de producción local gratuito de la comarca. Entre nuestros programas de producción propia destacamos un informativo que salía todas las noches con noticias locales y regionales; pero también producimos ficción, programas de entrevistas, abrimos las puertas para que jóvenes estudiantes y otras organizaciones sociales también puedan producir y transmitir sus programas.

Desde que comenzamos a transmitir notificamos a las autoridades y exigimos que, de acuerdo a la ley, se abriera el concurso para tramitar una licencia de tv. Logramos que ese concurso se abriera en el 2015 y nos presentamos cumpliendo con todos los requisitos que nos solicitó el AFSCA. Fuimos los únicos que presentamos una propuesta para participar del concurso para licencias de televisión en nuestra ciudad.

Sin embargo, en diciembre de ese año, apenas iniciado su mandato, el presidente Mauricio Macri firmó un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que destruyó esa Ley de comunicación que se había construido a través de un proceso participativo sin precedentes. Al mismo tiempo que prorrogó por decreto las licencias, permitió la compra y venta de licencias, eliminó los organismos participativos creados por Ley también suspendió la aplicación del Fondo de Fomento para medios comunitarios establecidos por Ley.

El 7 de abril de 2016 recibimos una carta documento proveniente de Mendoza, firmada por los dueños de uno de los grandes oligopolios de medios del país, quienes monopolizan la televisión por cable en nuestra zona, intimándonos a dejar la transmisión de nuestra señal, la única local y gratuita, amenazándonos con iniciar acciones ante el ENACOM, el Ente de Comunicaciones creado por Macri.

Tuvimos que suspender la salida al aire pero eso no significó el cierre de EnTV. Durante todo este año hemos reclamado por todos los medios al ENACOM para que nos otorgue la licencia debidamente concursada. Cumplimos todas las condiciones y exigencias. Las autoridades responden con promesas que no cumplen porque no tienen motivos legales para negarnos lo que por derecho nos corresponde. Otras licencias y autorizaciones salen en pocos días pero el trámite de evaluación de nuestra propuesta, la única presentada en concurso para Viedma, demora ya un año y medio.

Mientras tanto seguimos produciendo, generando contenidos, capacitándonos y capacitando a las organizaciones de nuestra comunidad y ejerciendo el derecho a la comunicación.

Equipo de Radio Encuentro y EnTV.