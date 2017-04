Noticias

06-04-2017

Todas las Noticias

Adjudicatarios de las 66 Viviendas: "Seguimos en plan de lucha"

Los adjudicatarios de las 66 Viviendas que esperan por la terminación de sus casas se hicieron presentes en el Honorable Concejo Deliberante de Patagones donde tomaron la palabra ante los concejales luego de un pedido formalizado por el edil Ricardo Marin

En ese momento, dos de los representantes de vecinos contaron la situación actual por la que atraviesan tras el anuncio del municipio de licitar la terminación de las casas restantes dentro de un mes.

“Estamos esperanzados, pero no agradecidos, porque nos vamos a quedar tranquilos cuando veamos a los obreros trabajando en cada una de las viviendas que restan por terminar”, fueron las palabras de Alejandro Azaroff, uno de los voceros de los vecinos que se expresan sobre el tema.

Victoria Hueche también dejo en claro que no se trata de cuestiones políticas, sino de reclamar por lo que hace tanto tiempo se espera. “En mi caso como en muchos otros, hace 18 años que espero y el pagar alquiler y mudarme de vez en tanto hace que se vuelva muy complicado”, contó la mujer frente al cuerpo legislativo.

La postura de los adjudicatarios es clara, no cesar en su reclamo pacifico hasta no ver a los obreros de la construcción en la terminación de las casas y manifestar su planteo ante cada situación que se presente, si no hay avances concretos sobre la licitación.

El concejal Marcelo Honcharuck tomó la palabra preguntando si tras el anuncio los adjudicatarios habían tenido un encuentro con los representantes del municipio para tener más detalles, pero la respuesta fue que esperaban ser convocados para acceder a más información sobre el tema.

Bigart fue otro de los concejales que se expresó sobre el tema y manifestó que “espero que no sea otro de varios anuncios sobre licitaciones y quede en eso, un simple anunció porque hasta el momento se pueden ver muy pocas obras”.

El edil Ricardo Marino pidió como moción que se solicite una audiencia con el intendente y los vecinos que fue aprobada por unanimidad. Resta esperar la convocatoria con todos los adjudicatarios para acceder a más detalles sobre fechas próximas a la licitación y otras cuestiones.