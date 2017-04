Noticias

06-04-2017

Todas las Noticias

VIEDMA

Enojo de taxistas por multas al no tener libreta sanitaria

Trabajadores del volante se mostraron disconformes con los procedimientos que llevan adelante desde la municipalidad de Viedma. Aseguran que es con fines netamente de recaudación y que persiguen a los taxistas.

En las últimas 72 horas se concretaron alrededor de 17 multas en las distintas paradas de la Capital de Río Negro a taxistas que no tienen su libreta sanitaria. Esto generó el enojo de referentes del sector que piden contemplaciones y se cumpla al menos con la reparación de calles. Cada multa supera los 700 pesos.

Daniel Villareal, propietario de un taxi en Viedma contó sobre la situación y manifestó tener problemas con la libreta sanitaria. “Te cobran 780 pesos de multa y para sacar la libreta sanitaria tenes que ir al Centro Mutual que te cobra de 250 a 300 pesos el certificado”, refirió el titular.

“Estoy de acuerdo que la libreta sanitaria la tenga que tener el chofer, pero hacer una multa porque no la tiene me parece algo totalmente ilógico, cuando hay muchas cosas que están muy mal. En vez de preocuparse por una libreta sanitaria, porque no se preocupan por los ebrios que andan manejando o los falopeados, preocupate por las calles que están hechas pedazos, nosotros cada un mes tenemos que cambiar tren delantero”, refirió el titular de taxis.

En un tono efusivo por la situación registrada entre lunes y martes, Villareal expresó que los inspectores municipales manifestaron que tienen que hacer cumplir la ordenanza. “Entonces que la hagan cumplir, quedará gente sin trabajo, en la situación que estamos viviendo no se puede hacer todo. Acá hay funcionarios que tienen coches particulares y andan en el asfalto, no van a los barrios. Hay taxistas apuñalados, asaltados y eso no siempre sale en los medios”, detalló.

El empresario refirió sobre las exigencia para con el sector y que hay ciertas cuestiones que se les niegan como la tarifa nocturna. “Hoy por hoy, le guste a quien le guste, el taxista es la fuente que más empleo genera”, refirió aportando que en Viedma debe haber alrededor de 280 licencias y unos 600 taxistas.

“Para sacar el carnet tenes que ir a verlo al doctor Cabrera al Centro Mutual, pagas y listo. Ahora la libreta sanitaria, tenes que ir a las cinco de la mañana al hospital donde hay chicos que se están haciendo atender porque están enfermos. Para mí, estos quieren recolectar plata siempre”, puntualizó.

Por último, Villareal advirtió que va a haber peleas entre trabajadores en base a los inspectores municipales y los taxistas, ya que se produjeron situaciones de enojo que afortunadamente no llegaron a la agresión.

Sobre licencias entregadas

El taxista detalló sobre las licencias otorgadas en la gestión de Jorge Ferreira. “Dio 31 licencias, quisiera saber cuántas licencias de las que se dieron están trabajando. Hubo gente que las alquiló, otros que la vendieron. Se dieron licencias a personas que no sabían lo que era un taxi”, remarcó preguntándose por qué no les entregaron a personas que querían trabajar y conocen el oficio.

“Se las dieron a gente que hacía un año estaban en Viedma. Unos que vinieron de Conesa, otros de San Antonio y justificaban diciendo que eran a medias. Si van a hacer las cosas bien que las hagan para todos, porque al taxista lo ven en doble fila en una escuela y les hacen multas y al particular no”, contó.

Fuente: comarcahoy.com.ar