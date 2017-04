Noticias

05-04-2017

Molinari destacó el fallo del STJ sobre paritarias

La concejal del bloque de la Unión Cívica Radical Genoveva Molinari destacó el fallo del Superior Tribunal de Justicia que declaró la nulidad de la ordenanza sancionada el año pasado, por la cual se creaba el ámbito de la paritaria para la negociación sal

“Como lo dijimos en más de una oportunidad, no estamos en desacuerdo con las paritarias y estamos convencidos que tenemos que fortalecer el sistema para arribar a los acuerdos que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros empleados municipales”, sostuvo la edil radical.

Sin embargo, recordó que los argumentos para oponerse expresados desde las bancas del bloque radical, fueron ratificados ahora por los jueces del STJ.

“Lo advertimos desde el origen de la discusión sobre la ilegalidad de la propuesta y no fuimos escuchados”, agregó.

Recordó también que “el Poder Ejecutivo junto a las concejalas del oficialismo presentamos una ordenanza que corregía los errores que finalmente reconoció el fallo de la Justicia, que resolvió a favor de la división de poderes”.

“Las ansias de protagonismo y ser oposición por el solo hecho de serlo las llevó a no escuchar y a actuar como lo hicieron. No escucharon aportes constructivos y no permitieron trabajar los proyectos en conjunto con asesoramiento legal, a tal punto que sancionaron una ordenanza inconstitucional como esta”, continuó la edil en referencia a las autoras del proyecto Silbana Cullumilla y Mariana Arregui.

“Es una lástima todo este tiempo perdido pero seguiremos insistiendo desde nuestra actividad parlamentaria para fortalecer las herramientas de la negociación colectiva”, finalizó.