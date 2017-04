Noticias

PATAGONES

Jóvenes de distintos barrios trabajan en espacios verdes

Con la intención de involucrar a distintos actores sociales en el mantenimiento de los espacios públicos y las plazas de Patagones, se puso en marcha el Plan Verde, coordinado por las áreas de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la Municipalidad.

De esta forma, un grupo de jóvenes de diferentes barrios intervendrán activamente en la reconstrucción y sostén de las plazas, recibiendo capacitación específica e insumos para llevar adelante las tareas.

Los jóvenes, que incorporarán conocimientos durante este año y lo volcarán en cada espacio intervenido, ya se encuentran trabajando en la plaza Primero de Mayo, de la ciudad cabecera del distrito.

“La única manera de generar verdadera inclusión e igualdad de oportunidades es con educación, capacitación y trabajo. Existe un gran número de jóvenes, algunos menores de 18 años, otros mayores, que no han terminado sus estudios pero que, a pesar de todo ello, ven la posibilidad de un futuro, ya no en la escuela o la universidad, sino en la formación en oficios, en profesiones, que no requieren de la educación formal”, sostuvo Stella Fibiger, secretaria de Desarrollo Social.

El proyecto pretende generar el amor por un arte y un oficio, que les permita, a futuro, una salida laboral autogestionada y sustentable.