23-04-2017

Contrato para construir el hospital de Las Grutas

La obra tiene un presupuesto de casi 53 millones de pesos. Los fondos provienen de la renegociación de los contratos petroleros. El edificio estará ubicado en inmediaciones del acceso sur. Tendrá una superficie cubierta de 1852 metros2.



El gobierno provincial firmó hoy con la empresa DAL Construcciones el contrato para edificar el nuevo hospital de Las Grutas.



La obra tiene un presupuesto oficial de 52.797.168 pesos, y los fondos provienen de la renegociación de los contratos de explotación hidrocarburífera.



El acto, desarrollado en el Salón Gris de Casa de Gobierno, fue encabezado por el gobernador, Alberto Weretilneck, y el vicegobernador, Pedro Pesatti, con la presencia de funcionarios provinciales; legisladores y el intendente de San Antonio, Luis Ojeda, entre otros.



El nuevo establecimiento se levantará en un terreno cedido por el municipio, ubicado boulevard Buyayiski, en cercanías del acceso sur.



Tendrá una superficie total a construir cubierta de 1.852 m2. Uno de los frentes dará a boulevard, con acceso público ambulatorio desde dicha avenida; acceso de ambulancia desde la esquina y servicios desde uno de los laterales. Dicha implantación permitirá futuras ampliaciones.



En una primera etapa se plantea conformar los servicios hospitalarios prioritarios; tales como accesos diferenciados, Guardia, Consultorios, Rayos, Laboratorio, Administración y Servicios complementarios, y de apoyo.

El sector de Guardia contará con sala de shock-room, enfermería, tres salas de observaciones y sala de aislado, sala de ecografías, sala de rayos, consultorio de guardia, sala de yesos y enfermería de guardia.

Contempla además un área general que abarca ingreso y espera de público ambulatorio, admisión y archivo, laboratorio, consultorios, vacunatorio, farmacia y sanitarios públicos.

El nuevo establecimiento contará además con área de servicios complementarios tales como salas de estar para el personal, vestidores, cocina, lavadero, habitación para personal de guardia, habitación para choferes, esterilizaciones, entre otros espacios; además del área de administración.

Una obra particular

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, aseguró que “el Gobierno de la Provincia ha generado una de las mayores inversiones de la historia en cuanto a salud, sobre todo en los principales Centros de Salud y los grandes hospitales regionales, como es el caso en General Roca, Catriel, Allen y San Carlos de Bariloche”.



Agregó que en el caso de Las Grutas “se trata de una obra particular porque es una ciudad de todos, entonces este hospital no es sólo para sus residentes sino para todos los rionegrinos que vacacionan y, sobre todo, turistas que visitan el balneario. Por eso consideramos fundamental contar con este nuevo hospital porque es de todos los rionegrinos”.

“Acá están” los fondos petroleros

Uno de los asistentes al acto, fue el legislador Adrián Casadei de Juntos Somos Río Negro (JSRN), quien manifestó que “es un día muy importante para todos, porque es una inversión muy esperada e importante, no solo para los residentes, sino para toda la provincia”.

En relación a las sospechas lanzadas por algunos dirigentes de la oposición, sobre la supuesta mala administración de los fondos petroleros, el legislador oficialista expresó que “esta es una demostración para aquellos agoreros que hablan porque es fácil, que no conocen las realidades, que no conocen cómo funcionan los sistemas de control. Se preguntaban y denunciaban dónde estaban los fondos de la renegociación de los contratos petroleros, pues bien, acá están. Acá y en las distintas obras que se han hecho en todo Río Negro. Parecería que no recorren la provincia y que no la conocen”, finalizó.