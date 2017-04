Noticias

23-04-2017

Amparo favorable a paciente que debe operarse la columna

La titular del Juzgado Civil N° 5 de Roca, Laura Fontana, hizo lugar a un amparo contra el Ministerio de Salud Pública de la provincia y el hospital Francisco López Lima de esta ciudad para asegurar la entrega de las prótesis y demás elementos necesarios

El paciente sufrió una fractura de la segunda cervical y su médico tratante requirió que sea intervenido de manera urgente, por existir riesgo de "trastornos severos en la salud del paciente, como cuadriplejía, paro cardiorespiratorio y/o muerte". Las prótesis fueron solicitadas por el neurocirujano a mediados de marzo pasado y, ante la falta de respuesta favorable, un hermano del paciente inició la acción de amparo.

Para la intervención se necesita, según enumeró el médico, un "sistema de fijación cervical" con barras y tornillos especiales, herramientas específicas para realizar la operación, placas, un sustituto óseo y un set de implantes, entre otros elementos.

En respuesta al pedido de informe de la jueza, el Ministerio de Salud indicó a fines de marzo que estaba en trámite la compra de la prótesis y que los tiempos administrativos mínimos demandarían algunas semanas.

"Si bien el Ministerio de Salud Pública ha (...) manifestado su predisposición para la provisión de los implementos requeridos por el médico tratante, no brinda precisión respecto de la fecha en que la misma se realizará, lo cual confirma la subsistencia de la denunciada desprotección de derechos (...) si se tiene en cuenta que conforme lo ha señalado el médico debe ser intervenido con carácter de urgente", advirtió la jueza en su sentencia.

Para la titular del juzgado, "dicha omisión o demora aparece como manifiestamente ilegal o arbitraria, ya que habiendo transcurrido aproximadamente un mes desde que se efectuara la petición, no se ha cumplido con la provisión de los implementos requeridos, tornando así procedente esta vía excepcional del amparo, en razón de no existir ninguna otra más idónea a los fines de obtener una adecuada, rápida y eficaz respuesta, la que por la naturaleza de los derechos fundamentales implicados exige particular sensibilidad y no admite dilaciones".

En la sentencia, se ordenó al Ministerio y al Hospital la entrega de todos los elementos requeridos en un plazo de cinco días, desde la notificación del fallo, "bajo apercibimiento de aplicar una sanción conminatoria de $ 1.000 por cada día de retardo y de incurrir el responsable del organismo en desobediencia a una orden judicial (art. 239 Cód. Penal)".