Noticias

02-04-2017

Todas las Noticias

Zgaib:"No hay crisis en los hospitales públicos"

El titular de Salud respondió los cuestionamientos de ATE. Resaltó que efectúan auditorias para revisar las horas extras, gastos y "las cosas que no se hacen bien".

El ministro de Salud, Fabián Zgaib, ratificó la inexistencia de crisis en los hospitales públicos de la provincia a partir de la restructuración de guardias y horas extras.

“Hay situaciones, como la del hospital de Roca, que no son las mejores, pero hay que atravesarlas porque el recurso es del Estado y hay que cuidarlo”, afirmó en respuesta a lo aseverado por ATE.



El Ministro explicó que la restructuración de guardias y horas extras no debe afectar el servicio, “por eso nos sentamos a revisarlas, sino seríamos necios”.

“De las primeras auditorias hasta los últimos resultados, se revisaron muchas situaciones que en la primera auditoria no se tuvieron en cuenta y se volvieron a otorgar. Nosotros queremos que los hospitales sigan trabajando como hasta ahora, pero vamos a revisar las cosas que no se hacen bien”, sostuvo.



El funcionario aseguró que "tenemos resoluciones con cupos desde hace muchos años pero además venimos trabajando de una forma distinta desde junio de 2016 para adecuar el gasto a esta resolución. Si bien es cierto que hay situaciones mucho más complejas que en el año 2012, hoy los hospitales tienen mucha más demanda que en ese año”.

“Pero como también son viejas las resoluciones, decidimos hacer algo distinto: venir y auditar. De los 35 hospitales, ya llevamos más de 20 auditorías con los equipos de cada uno de ellos”, manifestó.

De este modo, “pudimos ver todas las situaciones; las difíciles son las que no tienen ningún respaldo”.

Renuncia en Roca

Sobre la renuncia de Delia Duarte a la dirección del hospital “López Lima”, el Ministro -en declaraciones a LU18- explicó que “en una charla terminamos por no coincidir en cómo se venían realizando las cosas. Y cuando no se está de acuerdo con la política que se implementa la decisión debe ser apartarse del cargo; a mí me pasaría lo mismo si no estoy de acuerdo con la política que lleva adelante el gobernador Albero Weretilneck”.

“Por otra parte, ayer nos pusimos de acuerdo con Ana Senesi, quien asumirá como nueva directora, sobres ingresos, recursos humanos, el flujo de partidas de dinero. De este modo obtuvo así las precisiones que necesitaba y el acompañamiento del Ministerio y del Gobernador", explicó.

Senesi, quien era directora del hospital de Allen, “conoce varios aspectos del funcionamiento del hospital, recordemos que allí realiza guardias. Además nos reunimos con los directores de las zonas sanitarias y tuvo muchas adhesiones para llevar adelante el trabajo”.

Zgaig aclaró que el hospital de Roca “tiene una estructura diferente al de Allen, pero es una persona que se tiene confianza y además muy buen trato, entiende las situaciones; es una persona con la que van a poder hablar y gestionar. Por lo tanto, tenemos un mejor panorama”.

Explicó que “Por la cantidad de trabajo que tiene Roca, que es centro de derivación y cabecera de zona, se trata de un nosocomio complejo, razón por la cual tiene el apoyo de la Provincia en cuanto a provisión de equipamiento, recurso humano y flujo económico".

Asimismo, indicó que "cuando se apuesta al hospital, el hospital devuelve, sino esto es imposible, no se puede hacer esto desde un escritorio de Viedma. Este hospital trabaja mucho, resuelve un montón de situaciones, tenemos neurocirugía, pediatría y nos gustaría tener además una sala de terapia pediátrica pero nos faltan los profesionales para esto. El problema no es ni la sala, ni el equipamiento que está, sino el recurso profesional: sólo en la especialidad hay una prestación así en Bariloche y nos costó mucho conseguirla. Estamos tratando de que en Roca sea la próxima sala de terapia de la provincia".