16-04-2017

Concejales piden realización de un censo en barrios informales de Viedma

Los concejales del Bloque del FPV de Viedma solicitaron al Intendente José Luis Foulkes que se analice seriamente la posibilidad de realizar un censo para conocer la realidad en la que viven las familias en los barrios informales de la ciudad, los cuales









El pedido apunta, como primera medida, a una flexibilización en la decisión política adoptada con este colectivo de vecinos. Reconociendo los ediles la complejidad legal y la informalidad en que se encuentran estas familias y entendiendo que quizá no puede avanzarse en ciertos aspectos asistenciales que sí se aplican en otros barrios.



Sin embargo afirman que esconder e invisibilizar los problemas que se viven a diario en estos sectores no hará sino empeorar la situación y continuar en este estado de peligro permanente para la vida de cada una de estas familias.



La solicitud surge luego del incendio ocurrido en el asentamiento “La Unión” con consecuencias muy dolorosas que pudieron llegar a ser fatales y se suma a un pedido realizado por los concejales en junio del año 2016 durante la emergencia climática que vivió la ciudad.



El Censo es la única posibilidad de conocer la dimensión de esta problemática y deberá ser tomado como la forma de iniciar un proceso de ordenamiento y organización para solucionarla, que podrá no ser sencillo pero es necesario.