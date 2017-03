Noticias

07-03-2017

FIESTA DE LA SOBERANíA

Exitosas ventas por parte de Matreros, artesanos y comerciantes

Responsables de distintos puestos ubicados en el predio de la Fiesta de la Soberanía destacaron la gran concurrencia de público en todas las jornadas y el nivel de ventas que se registró en cada una de ellas.





Uno de los aspectos más elogiados por los matreros, artesanos, y comerciantes de distintos rubros, fundamentalmente de gastronomía, fue el operativo de seguridad, que contó con la participación de más de 110 agentes y un sistema especial de video vigilancia y monitoreo constante.



René, vendedor de talabartería y referente de la firma “Vázquez”, de Santiago del Estero, aseguró: “estuvimos cómodos, no podemos quejarnos, la gente acompañó, hemos trabajado y como siempre nos vamos contentos de esta fiesta. Este año la seguridad ha sido perfecta, lo más relevante. Gracias a ello, pudimos descansar tranquilos y estamos muy conformes”.



Osvaldo, oriundo de Salta precisó: “hace 25 años que vengo y estoy muy conforme, las ventas se mantuvieron. La gente respondió y pudimos ver una excelente concurrencia”.



Al mismo tiempo, destacó: “si tengo que calificar la organización y seguridad realmente pongo un diez, porque se organizó muy bien. Con respecto a los servicios no me puedo quejar, está todo en orden y desde la organización vienen a consultarnos todos los días si nos hace falta algo”.



Leila, vendedora de indumentaria, afirmó: “debo decir que nos fue bárbaro, es una tienda de ropa de marca y en la venta nos fue muy bien porque no es frecuente encontrar ropa de marca a buen precio”.

En líneas generales, referentes del rubro de indumentaria destacaron el alto nivel de ventas y, en comparación con otras ediciones, resaltaron la masiva concurrencia durante todo el día por parte de los vecinos de la comarca y la región.

En cuanto a las ventas del rubro gastronómico, los comerciantes del sector aseguraron que la fiesta fue muy convocante, por lo cual las ventas fueron altamente positivas en cada una de las noches.