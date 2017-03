Noticias

07-03-2017

“El que puso a Lopez de legislador le tiene que exigir la renuncia”

El Frente Grande de Rio Negro le pide al gobernador Weretilneck que le exija la renuncia al legislador Rubén Lopez denunciado por abuso sexual

Luego de que se hiciera pública la denuncia contra el legislador rionegrino Rubén López (Juntos Somos Río Negro) por el abuso sexual de dos jóvenes, el Frente Grande le solicita al gobernador Alberto Weretilneck que le exija la renuncia al cargo. Consideran que no es suficiente la licencia otorgada en la legislatura y que Rubén Lopez ha desoído los pedidos de renuncia de diversas organizaciones y de los legisladores Mango y Pita, por lo tanto entienden que debe ser el gobernador y jefe político del legislador el que intervenga con urgencia.

“Es una vergüenza la inacción del gobernador ante la denuncia de abuso sexual efectuada por dos jóvenes, el primer mandatario de la provincia debe repudiar el hecho y pedirle a Lopez que renuncie para facilitar la investigación que lleva adelante el Poder Judicial” expresó el presidente del Frente Grande de Río Negro Julio Accavallo.

“Sería un gran gesto político y simbólico que el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde se van a realizar manifestaciones y actos en todo el país en contra de la violencia machista y a favor de los derechos de las mujeres, el gobernador Weretilneck le pida al legislador Lopez que deje el parlamento provincial” afirmó Accavallo.

El dirigente frentista también planteó que “en la legislatura, que es la institución democrática por excelencia, no debe permanecer un minuto más un integrante que es acusado de un delito aberrante como el abuso sexual, su permanencia hace que se deslegitimen las acciones y los pronunciamientos del parlamento rionegrino”.

“El gobernador, que es el jefe político Lopez, no puede plantear que la denuncia presentada es por un delito de índole privada y que hay que esperar el accionar de la justicia. En un tema tan delicado no se puede tener una actitud pasiva y proteccionista, ya que un parlamentario no puede estar ni siquiera sospechado de un delito de esa naturaleza. Por lo tanto lo que estamos pidiendo es que el gobernador Weretilneck que puso a Rubén Lopez de legislador provincial, le exija la inmediata renuncia a su cargo” finalizó Accavallo.