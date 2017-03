Noticias

04-03-2017

Piden prisión efectiva para Juan Bernardi y Julio Antueque

El Fiscal de Cámara, Hernán Trejo solicitó la pena de 14 años de prisión para Julio César Antueque por considerarlo facilitador de actos de corrupción de menores y de la prostitución. En tanto para Juan Antonio Bernardi, requirió cinco años de prisión por

Para determinar la pena tuvo en cuenta la especificidad de cada uno de los delitos y los agravantes y atenuantes que le corresponden a los imputados, entre ellos los antecedentes penales previos.

Trejo basó en los testimonios de dos menores (tomados bajo el sistema de Cámaras Gesell), la principal carga probatoria contra los hombres. En dichas declaraciones, las adolescentes reconocieron la situación de corrupción que sufrió C. T., víctima directa de los hechos juzgados.

Una de ellas confirmó que el Chaca (apodo de Julio Antueque) conseguía números de hombres para que se prostituya junto a C. T.. Fue la propia C. quien le contó que se prostituía “con el juez, en su casa de la chacra”. Dijo además que, aunque con Antueque quisieron llevarla allí, prefirió no meterse: “Tenía miedo porque tenía mucho poder”.

“A C. T. le dieron plata para prostituirse con Juan, el juez. La plata se la dio personalmente él, yo lo vi”; dijo la otra menor. Ambas hicieron referencia al Chaca como nexo entre ellas y Bernardi y, las dos, manifestaron su miedo de hablar. Una de ellas confirmó incluso, haber recibido amenazas por parte de Bernardi.

Asimismo, tanto la madre como la pareja de la víctima acreditaron el vínculo de amistad de todas las menores que fueron mencionadas una y otra vez en el debate. El joven destacó la amistad entre su pareja y Antueque y dijo que ella misma le reconoció haber ido “a la chacra del juez”.

La madre de la víctima, en tanto, habló del miedo de su hija “porque el juez la mande a matar”. Esta versión se sustenta con un testimonio de una psicóloga perteneciente al Programa Nacional de Trata, Jorgelina Gonzalvez, a quien C. le dijo: “Si por robar, a mi hermano le dieron diez años, cuántos le tienen que dar a él”.

Lo mismos sostuvo a su turno una funcionaria de Promoción Familiar, María del Carmen Donadío, a quien C. T. le contó que “quería cambiar de vida porque ejercía la prostitución con los viejos”. En esa misma charla, ante la pregunta acerca de la identidad de los hombres, la adolescente dijo “no le puedo decir, pero hay un juez y gente de acá” (en referencia a la cartera provincial).

En este sentido, Trejo expresó: “Han prestado declaración en este debate de una u otro forma 40 testigos (sumando los incorporados por lectura y las cámaras Gesell de dos menores de edad): 36 de estos 40 testimonios hablan de prostitución, vulnerabilidad, adicciones y 20 en forma directa o indirecta hablan del miedo: el hilo conductor de este debate”.

En su alegato, el Fiscal de Cámara se detuvo en explicar que los testimonios obtenidos en el marco del juicio tenían al miedo como denominador común. Marcó, no obstante, una diferencia: “Las víctimas de estos delitos no sólo tienen miedo, sino que en el contexto de vulnerabilidad en el que viven, naturalizan las situaciones, no se sienten tales”. Esa afirmación fue sostenida en el juicio por diversas profesionales que se entrevistaron con ellas, entre otras las pertenecientes a la Fundación María de los Angeles, creada por Susana Trimarco.

Asimismo, hizo mención a que los operadores del Centro comunitario donde la víctima conoció a Antueque: “Sospechosamente tocaron el tema con mucha liviandad”. Cabe recordar que en el marco del debate, uno de ellos fue acusado por el Fiscal de falso testimonio.

Trejo dudó reiteradamente de la “versión oficial” del asado contada por Bernardi y recordó que, de los 40 testimonios escuchados, todos dan cuenta de una u otra forma que la situación trascendió este “asado express de dos horas”.

Incluso destacó las palabras de una amiga de la víctima que ubica a Bernardi en su chacra, en medio de un grupo de adolescentes que tomaban alcohol y consumían sustancias, junto a Julio Antueque. Se trata de otra noche, contraponiendo así aquella versión. En relación a esto se preguntó además, por qué gran parte de los asistentes del asado pidieron declarar sin la presencia de los imputados, “si sólo fueron a comer un simple asado, de qué tenían miedo”.

Trejo habló además de la figura de corrupción, destacando la particularidad que tienen los delitos contra la integridad sexual, en los que las víctimas ponen en juego su intimidad y no cuentan todo. Por ellos, dijo “más allá de las pruebas directas o indirectas hay que considerar indicios que concatenados tienen carácter de carga probatoria”.

“C., tal como lo expresó la Oficina de Atención a la Victima, se sentó acá y con miedo repitió la versión del ‘asado express’, sin embargo, a pesar de su silencio, fue dejando migajas de prueba, pequeñas señales en diferentes personas que apuntan a lo mismo. Se pretendió hacer ver que no había nada, sin embargo desde distintos lugares surge que Bernardi corrompía y Antueque facilitaba”, finalizó.