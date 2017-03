Noticias

30-03-2017

Bernardi esperará la sentencia firme de condena detenido

La Sala A de la Cámara Criminal de Viedma, integrada por los jueces Ariel Gallinger, Carlos Mussi e Ignacio Gandolfi decidió no hacer lugar al beneficio de excarcelación solicitado por el abogado Manuel Masa en representación de Juan Bernardi.

El peligro de fuga fue el argumento central de la disposición judicial resaltando desde el tribunal que la finalidad del proceso penal es arribar a la verdad real, sancionar a sus responsables y aplicar la ley penal sustantiva. Dentro del proceso, consideran justas las restricciones a su libertad ambulatoria en cualquier ámbito del proceso.

“Acordamos con el pedido del representante y corroboramos la existencia de razones ciertas concretas y claras que permitieron presumir que Bernardi intentará eludir el cumplimiento de la pena”, refirieron en el argumento.

Continuó: “El quantum de la pena en concreto (léase 5 años), refuerza el interés que se pretende asegurar a través de la presencia del condenado Bernardi, ya que si éste se ausenta el efectivo cumplimiento de la misma se vería frustrado. Ello constituye la razón fundamental por la que puede denegarse una excarcelación y mantener la orden de prisión preventiva dispuesta a Juan Antonio Bernardi. Interpretamos que la correlación entre una sentencia condenatoria -aún no firme- y la procedencia del encarcelamiento preventivo fundada en éste peligro, encuentra fundamento sólido en el principio de proporcionalidad. No es lo mismo una persona que espera la realización de su juicio frente a una posible condena que pueda ser dejada en suspenso, que otra respecto de la cual ya le recayó condena de cumplimiento efectivo, por más que ésta no se encuentre firme”.

Por último, afirmó el Tribunal: “estamos persuadidos que ello resulta absolutamente indispensable para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena impuesta, y que atento a sus condiciones personales e intelectuales que le permiten obtener recursos económicos para solventar y planificar una fuga, nos convence que no existe una medida cautelar menos gravosa que cuente con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto”.