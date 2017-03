Noticias

28-03-2017

Todas las Noticias

Bernardi se entregó en la Comisaría Primera ante versiones de una fuga

Minutos antes de las 23 del lunes 27 de marzo, Juan Bernardi se hizo presente en la Comisaría Primera y decidió entregarse tras el rumor de la posibilidad de pro fugarse. Manuel Masa, abogado de Bernardi desmintió esa versión.

“Nos ha tomado de sorpresa un pedido efectuado por el Fiscal de Cámara. A las 19 horas ingresó un pedido de prisión efectiva, nos enteramos recién de que nuestro cliente estaba por ser detenido, nos pusimos en contacto y le manifestamos esto. Una vez más nos volvemos a sorprender de cómo se ha manejado está causa”, refirió Masa en la puerta de la Comisaría primera una hora antes de la medianoche.

“Una vez más está a derecho, hoy después de la lectura de la sentencia, Bernardi vino a este lugar y firmó el comparendo como firma semanalmente y estaba a derecho. No había ninguna necesidad de hacer todo esto. Mañana a primera hora presentaremos la excarcelación, se fijará la audiencia, se le dará traslado al fiscal y tendrá que resolver el tribunal si nuestro cliente se va a fugar”.

“Hay dos formas de detener a una persona sin sentencia firme. Una es cuando existe el peligro de entorpecer la investigación que ya no existe, porque no hay nada por investigar y la otra esque se vaya a fugar. No sé de dónde lo habrán sacado, estaba cenando solo en su propiedad, la chacra, domicilio actualizado en el tribunal”, refirió Masa.

El abogado refirió que “me enteré por allegados que habían ordenado la detención de Bernardi, trate de chequear la información. No sé por qué han hecho esto, no nos notificaron y seguramente tomarían la seguridad de que no se entere la defensa ni el imputado, le caerían de sorpresa. Desconozco si fue así, pero no hizo falta, acá está presente Bernardi”, refirió.

Sobre la situación de una supuesta fuga que corrió como versión, Masa dijo que “habría que preguntarle a Trejo que pidió la prisión preventiva, en qué lo ha fundado. Verá fantasmas, tendrá malos informantes, sospechará, será un mal intencionado, tendrá dudas, si se escapaba Bernardi pensaría él que quedaría mal, la verdad no sé”, declaró Masa ante los medios de prensa.