20-03-2017

Weretilneck presidió el acto por el 77º Aniversario de Villa Llanquin

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presidió hoy en Villa Llanquin (Departamento de Pilcaniyeu), el acto protocolar por el 77º Aniversario de la localidad.

En la oportunidad, Weretilneck, expresó que “muchas veces se preguntan algunos para qué se hacen los aniversarios y creo que hoy está claro el por qué. Porque no se puede entender el presente si no conocemos el pasado, y no se puede proyectar el futuro si no nos paramos en el presente. Hoy en más o en menos hemos aprendido algo de la historia de Villa Llanquín y no sería como es hoy si no fuera por el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo de los vecinos, en situaciones mucho más difíciles que las de hoy, sin electricidad, sin transporte ni teléfono”.

"Un homenaje a la familia Llanquín que vino a defender éste lugar y a hacer la patria, reconocer a todos los pobladores que después se sumaron, a los maestros que ponían tanta pasión por enseñar y a todos los que de una y de otra manera trabajaron para que Llanquín esté como esté”, agregó.

Más adelante, expresó que “el gran desafío es no traicionar a quienes durante tantos años cuidaron a Llanquín y tener mucho cuidado con qué es lo que hará Llanquín en el futuro. Todos tenemos que asumir el compromiso de cuidarlo y mejorar la calidad de vida de sus pobladores”.

A su vez, el Gobernador sostuvo que “ratificamos nuestro compromiso con el Comisionado de Fomento, con temas que hemos asumido para trabajar juntos, como la construcción de una casa prefabricada para el Destacamento policial. Donde hoy funciona la Policía tendrá lugar el Centro de Salud que está necesitando un espacio mejor para funcionar. Tenemos que seguir mejorando el sistema de agua, resolver el problema de conexión a internet para que los vecinos puedan estar comunicados”.

Por último, le mencionó a los vecinos que “quieran y cuiden su lugar ya que nuestra obligación es que todos los niños que están aquí, el día de mañana puedan decir que nosotros los mayores le cuidamos y le dejamos éste lugar en el mundo de la misma forma o mejor de lo que lo encontramos”.

En ese marco, el Gobierno Provincial entregó aportes en beneficio de la comunidad. En primer lugar entregó un aporte de $229.000 para la compra de una vivienda industrializada en la que funcionará el Destacamento policial. Luego se entregó la suma de $15.000 con el fin de colaborar con los gastos relacionados al aniversario.

Más adelante, el Municipio de Pilcaniyeu donó un camión volcador correspondiente a su parque automotor, siendo un compromiso asumido ante la Provincia cuando esa localidad recibió un aporte de $ 1.500.000 para la compra de una máquina retroexcavadora.

Origen de Villa Llanquin

Villa Llanquin lleva su nombre en homenaje a sus pobladores originarios, familia del linaje del Lonco, Cacique Llanquin, quien en el año 1940 aproximadamente cedió una hectárea de tierra al Consejo de Educación para la construcción de la primera escuela. Fue a partir de allí donde comienzan las poblaciones alrededor de la escuela.

En la actualidad cuenta con 350 habitantes aproximadamente, dispersos en la zona urbana y rural. El área rural está compuesta por pequeños crianceros de ganado ovino y caprino como actividad principal.

Participaron del acto, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; el comisionado de fomento de Villa Llanquin, Alejandro Sandoval; el intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef; el director de Comisiones de Fomento, Yamil Mohana; la directora de Emergencia Social y Capacitación, Norma Gómez; los legisladores Silvia Paz, Alfredo Martín, Mariana Domínguez; abanderados de las escuelas de la localidad, representantes de Bomberos Voluntarios, de la Policía de Río Negro; funcionarios provinciales y del Comisionado de Fomento, agrupaciones criollas, vecinos, antiguos pobladores y balseros.