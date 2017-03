Noticias

20-03-2017

Sabbatella acompañó el lanzamiento de Fuerza Río Negro Cinco Saltos

Se extiende la Agrupación Fuerza Río Negro por toda la provincia. La agrupación local de Cinco Saltos se suma a las ya creadas como Fuerza Viedma, Bariloche, General Roca, Cipolleti y acuerdos políticos gestados con agrupaciones del Campo Nacional y Popul

El referente principal de la Agrupación Fuerza Río Negro, actual Legislador del FpV, Dr. Mario Ernesto Sabbatella, acompañó el acto local de Cinco Saltos el pasado 18 de marzo, con una altísima concurrencia de militantes comprometidos.

La Agrupación Fuerza Rio Negro ya está conformada en Viedma, Bariloche, General Roca, Cipolletti, Cinco Saltos y en las últimas jornadas, en un intenso recorrido por el Alto Valle, se han llevado a cabo encuentros con agrupaciones del campo Nacional y Popular, logrando acuerdos de trabajo conjunto en las ciudades de Sierra Grande, Río Colorado, Choele Choel, Coronel Belisle, Chelforo, General Enrique Godoy y Cervantes, General Roca, Cipolletti, para finalizar este recorrido, los referentes de la Agrupación asistieron al acto local de Cinco Saltos, con motivo de dar inicio a la Agrupación Fuerza RIO NEGRO Cinco Saltos. Asistieron más de 50 vecinos comprometidos con la propuesta militante.

En el acto celebrado el pasado sábado 18 de marzo, tomaron la palabra referentes locales de alta militancia social, Claudio Collazo, Ana Maidana, Matías Vazquez y Darío Cauwenberghe quién se acercó desde Fuerza Cipolletti.

Antes del Legislador Sabbatella quién era el invitado especial, habló el Coordinador de Fuerza Alto Valle, Roberto Rodríguez, organizador de este acto.

Cerró el acto el Legislador Mario Ernesto Sabbatella quién entre sus dichos resaltó:

“Fuerza Río Negro surge como un armado peronista que asume la conducción de CKF, no renunciamos al peronismo, porque creemos que defendemos la profunda y real filosofía peronista, son los dirigentes los que deben seguir a las bases. La provincia es kirchnerista tal como lo vienen demostrando las elecciones. Pero hoy con el kirchnerismo no peronista no alcanza, y sin el peronismo es imposible. Por eso hemos conformado el Frente Ciudadano Río Negro uniendo a todos”.

Sabbatella dedicó un tramo especial de su discurso a los datos concretos de cada región y producción provincial, comparando su crecimiento previo y cómo, en tan solo un año y medio, se vienen destruyendo no solo las fuentes laborales sino la capacidad misma de la producción, debido a las políticas tomadas a nivel nacional y provincial: “Se está importando 3500% más de peras y manzanas que hasta el 2015. En el valle inferior hoy hay un 80% menos de chanchas madres. El chancho se alimenta de maíz que no para de aumentar y el resultado es que traemos cerdo de Dinamarca, colaborando con ellos porque las nuevas medidas de la UE les impide venderle a Rusia. Están cerrando en Tierra del Fuego las ensambladoras y Macri festeja que traeremos computadoras baratas. Hay al menos 500 familias que ya se han mudado, se fueron de Tierra del Fuego porque se desmantelan las ensambladoras. Viene todo de afuera y eso significa menos trabajo.”

El acto culminó con la Marcha Peronista entonada con entusiasmo por todos los presentes. Y los organizadores resaltaron que “Cinco Saltos es un pueblo que está sufriendo mucho las actuales medidas, los barrios están empobreciéndose a pasos agigantados, y la gente ya perdió las esperanzas en la política actual, creo que por eso hoy la concurrencia fue tan alta, agradezco al pueblo de Cinco Saltos por esta gran bienvenida a la Agrupación Fuerza Río Negro en nuestro localidad” resaltó Roberto Rodríguez, quien fuera presentado como el Coordinador de la zona del Alto Valle para dicha agrupación.