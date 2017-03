Noticias

02-03-2017

Todas las Noticias

Ajuste, endeudamiento y omisiones graves en el discurso del gobernador

Los legisladores del Bloque del Frente para la Victoria se manifestaron en relación al discurso del gobernador en el inicio de sesiones 2017 ya que el mismo fue un nuevo diagnóstico reivindicativo de las peores políticas neoliberales y estuvo plagado de o

Ajuste y endeudamiento

“El mensaje fue muy claro: hay que ajustar en la provincia de Río Negro, siguiendo la línea de las políticas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri y por eso afirmó de que las paritarias tendrán un techo del 17 por ciento, en línea con el discurso nacional respecto a que la inflación se mantendrá en ese índice , algo muy alejado de la realidad (él mismo reconoció que se espera llegar al 23 por ciento)”, afirmó el Vicepresidente del Bloque, Luis Albrieu.

“Weretilneck habló de un déficit fiscal culpando a políticas exógenas y no reconoció que él no es un buen administrador . Del mismo modo ató cualquier posibilidad de obra pública al endeudamiento del plan Castello, pero sólo a través de la retórica de crecimiento ya que no pudo precisar de qué se trata, de cuánto será el préstamo y de cómo se devolverá”.

Omisiones dolorosas

Por su parte, el presidente del Bloque, Alejandro Marinao dijo : “durante el tiempo que el Gobernador estuvo hablando y haciendo balances, no nombró ni por equivocación a Lucas Muñoz, un hombre de las fuerzas policiles, un vecino de nuestra comunidad que fue secuestrado y asesinado. Un hecho de gravedad institucional sin equiparación que tuvo y tiene bajo la mira a sus pares de la Policía de Río Negro”.

“Tampoco tuvo el decoro de hablar de la situación de Rubén López, un hombre de su confianza, que llegó a esta legislatura en la lista de JSRN y hoy pesa sobre él una imputación por abuso sexual agravado. Sentimos que el gobierno apaña al legislador al no tomar una decisión política al respecto a pesar de los pedidos de diferentes sectores de la comunidad”.

“Por último, consideramos que el vallado de la Legislatura es un despropósito absoluto, porque lo único que logra es alejar a los representados del pueblo de sus representantes, algo carente de sentido democrático. Este tema también se olvidó de mencionarlo en su discurso”, concluyó Marinao.