19-03-2017

Uocra Patagones no quiere ceder espacios ante SITRAIC

El gremio UOCRA Patagones se manifestó durante la semana pasada frente a la Secretaria de Trabajo y entregó un petitorio para ser considerados único gremio habilitado para ser contratados en las próximas obras.

“No vamos a permitir que arranque si no toman a todos trabajadores de nuestro gremio”, dijo esta mañana Roberto Lipiante. “Sitraic no tiene nada, es un gremio de gente que alguna vez estuvieron en el sindicato nuestro, pero no está avalado”, agregó el gremialista.

En este sentido, manifestó que si las empresas que iniciarán obras en Patagones en los próximos días toman trabajadores de Sitraic “no vamos a permitir que entren a trabajar en la obra”.

Dicha petición fue entregada por escrito al delegado del Ministerio de Trabajo delegación Patagones, Leandro Merlo Ezcurra.