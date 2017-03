Noticias

17-03-2017

Sabbatella: "Mi opinión es muy contraria al Plan Castello"

El legislador Mario Sabbatella (FpV) dijo en una entrevista radial, respecto a su postura sobre el Plan Castello que “voy a respetar lo que diga el bloque, pero mi opinión es muy contraria” porque “es improvisado, tirado de los pelos, no se saben los mont

Consideró, en diálogo con APP, que no se puede hipotecar el futuro de las próximas generaciones de los rionegrinos con un endeudamiento en dólares, subrayando que ya hubo una mala experiencia con lo ingresado por los fondos petroleros, donde no se sabe qué pasó con todo el dinero, “no hay caridad de lo que se gastó”, y hay obras anunciadas que no se hicieron.

Insistió que el FpV debería votar en contra de este plan.

Mencionó además el tema de la jurisdicción del financiamiento en dólares, ya que hay que tener cuidado respecto a los tribunales que intervengan por las controversias que pueden ocurrir en ese tipo de contratos, como puede ser Gran Bretaña o Estados Unidos, que luego, en función de la experiencia, terminan encareciendo el crédito.

Dijo que entiende a los intendentes que quieran obras para su pueblo, pero “por una alcantarilla” no se puede hipotecar a los rionegrinos.