17-03-2017

PATAGONES

Entregaron aportes económicos para entidades deportivas

El Intendente Ing. José Luis Zara junto a autoridades municipales, llevó adelante la entrega de aportes económicos a instituciones deportivas del distrito, en un acto realizado en las instalaciones del Polideportivo Municipal.





Las instituciones beneficiadas fueron el Club Deportivo Patagones, el Club Social y Deportivo Jorge Newbery, el Club Náutico Comandante Luis Piedra Buena, el Club Social J. A. Pradere y el Club Social y Deportivo Cardenal Cagliero.



En la oportunidad, Zara resaltó el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial en el crecimiento del deporte, y subrayó que “son clubes que han trabajado y cumplimentado la información requerida para alcanzar este beneficio. Sé del trabajo que realizan y sé lo que necesitan. Apostamos, desde mi gestión, al deporte y a su calidad. No nos podemos olvidar de darle respuestas a la comunidad; respuestas que no solo debe dar el Estado, sino ustedes como institución, con un mismo objetivo: sacar a los chicos adelante a través del deporte. Este es un pequeño aporte".



"Quiero agradecer al gobierno de la Nación, porque todo logro lleva un proceso que, insistiendo, se logra. Trabajamos también con la provincia para lograr otros beneficios”, dijo.



Seguidamente aseguró que “sabemos que hay clubes que no tiene personería jurídica, y que también realizan una labor importante. Existe una ordenanza municipal para poder afectar ciertos impuestos a ellos, y que se realice un control transparente al momento de beneficiar a cada institución. Tienen todo el apoyo desde mi gestión: este es un ida y vuelta donde debemos trabajar en conjunto para poder sacar el país adelante”.



Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social, Estela Fibiger aseguró que “conseguir subsidios y programas para el último distrito de la provincia no es fácil. Hoy empezamos a tener estas primeras muestras donde el Gobierno Provincial y Nacional nos empieza a acompañar en el costado más social del deporte. Se trabaja en la contención, a esto apuntamos desde la gestión municipal”.



A su vez afirmó que “nunca alcanza y siempre se necesita más, pero son importantes estos primeros pasos. Nuestros gobiernos provinciales y nacionales están comenzando a trabajar en el mismo sentido. El compromiso está puesto en continuar junto a ustedes y los clubes barriales. Las puertas de la Dirección de Deportes están siempre abiertas y estamos muy agradecidos por el trabajo conjunto. Apostamos por más logros para todos los chicos y jóvenes del distrito de Patagones”.



Por su parte, la Coordinadora de los Programas Públicos y No gubernamentales, Alicia Ludueña, destacó el trabajo mancomunado del Estado y las instituciones: “quiero felicitarlos por el compromiso social y cultural que tienen ante la comunidad, siendo algo fundamental esa labor, ya que acompañan la gestión. Tenemos un equipo de personas que nos ayudaron a lograr este aporte. Vamos por más”.



Finalmente, el Director de Deportes, Néstor Pinta, precisó que “para nosotros es una obligación poder cumplir y brindar una ayuda a través de la compra de indumentaria y elementos. Este beneficio, sumado a la colaboración de las instituciones, es fundamental. Tratamos de hacer lo mejor posible desde el área de Deportes para Patagones y continuaremos trabajando en eso. Me deja muy satisfecho poder formar parte de estas gestiones”.



La entrega corresponde a una primera etapa. En una segunda instancia, tras cumplimentar con la documentación necesaria, se entregará un aporte de $600.000 para reformas edilicias de los clubes e instituciones de Patagones.