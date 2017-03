Noticias

17-03-2017

Cullumilla sobre la Procuradora: “Le duele que alguien le diga la verdad en la cara”

Luego que la Procuradora General saliera a responderle, la concejal del FpV, Silbana Cullumilla reafirmó su posición en relación a la actuación de la funcionaria judicial.

En este sentido la edil viedmense expresó “estos privilegiados que deciden sobre la vida de los trabajadores, dicen sentirse agraviados cuando uno les dice la verdad en la cara” -y advirtió- “lo que dije es lo que la mayor parte de la sociedad opina sobre la Justicia; es decir, desconocer hoy el derecho a paritarias que tienen los trabajadores, es ignorar un siglo de lucha y es pretender imponer una moral muy distinta a la que aceptamos”.



El cruce entre la funcionaria judicial y la represente del pueblo, se originó luego que la primera se pronunciara en contra de la ordenanza de paritarias municipal. Por esta razón Cullumilla sostuvo “luego de penosa respuesta de Baquero Lazcano, no me queda más que reafirmar mi sensación de lo bajo que ha caído la Justicia provincial. Ellos mismos, que no cumplen con la ley de partirarias, pretenden generarse un antecedente a su favor, un vergüenza total”.-