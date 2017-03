Noticias

16-03-2017

Para la oposición, Kremer sigue sin respuestas

El Ministro de Economía de Río Negro, sigue rehusándose a dar explicaciones respecto del mega endeudamiento que pretende Weretilneck.

Kremer, nuevamente se negó a asistir al encuentro promovido para este martes por las máximas autoridades del Frente para la Victoria, quienes habían exigido nuevamente explicaciones acabadas del mega endeudamiento como condición previa a la adopción de una postura por parte de la principal bancada opositora.

En este sentido el Presidente del Partido Justicialista de Río Negro e Intendente de Roca, Dr. Martín Soria manifestó que “la cobarde posición tomada por el Ministro, es la confesión expresa de que este mega endeudamiento, no se sostiene sino por la desesperación de un gobierno que llevó al quebranto a la provincia y hoy pretende hipotecar el futuro de las próximas generaciones”.

Por su parte el Presidente del Bloque del Frente para la Victoria Alejandro Marinao, indicó que “lamento profundamente que el Gobierno no tenga mas información, porque no se trata sólo de proponer una grilla con obras, sino de cómo los rionegrinos vamos a pagar semejante deuda. Por eso, no brindar precisiones sobre plazos, tasas, monto final, formas de emisión, etc. quita elementos centrales de análisis y, en síntesis, es una mala señal”.