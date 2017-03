Noticias

15-03-2017

El impuesto inmobiliario por las nubes o desde las nubes

El Legislador Mario Sabbatella eleva un pedido de informe para que se explique el por qué de los aumentos de hasta 70% en los impuestos inmobiliarios.

Las nuevas valuaciones fiscales sobre la propiedad se actualizaron a las apuradas desde una computadora, con imágenes satelitales. Así, con fotos de mala calidad y poca definición, se han valuado como metros construidos sombras en el pasto, cuchas o invernaderos, por ej. El resultado de esta estrafalaria y cómoda manera de trabajar, es que miles de hogares en la provincia sufren un 70% de aumento en sus impuestos.

“Parece que se han propuesto ¡cobrar más rápido y como sea! Y esto tiene consecuencias encadenadas, porque luego varias tasas municipales se basan en esta valuación fiscal para cobrar otros conceptos”, manifiesta Sabbatella y continúa explicando que “las planillas sobre los datos relevados no están firmadas por los propietarios expresando conformidad. Pero ahora con las tasas ya sobrevaluadas cada propietario debe salir a exigir correcciones, debido a errores de un relevamiento pre existente, una locura.”

En la Legislatura de Río Negro el pasado Diciembre 2016, se votaron las nuevas alícuotas para el impuesto inmobiliario. Logrado esto, el Estado Provincial salió a aumentar la cantidad de metros para cobrar más impuestos. Y lo hizo de la manera más cómoda posible: contrató una empresa para el relevamiento topográfico, pero el relevamiento lo hacen desde una PC con imágenes satelitales que sabemos no son de buena calidad. Completan la planilla por lote y la información entra en la administración pública como un hecho (sin estar ni fiscalizada in situ ni con firma de conformidad por parte del propietario).

“Si la persona que define los metros construidos que determinan la valuación fiscal NO está in situ, la posibilidad de errores es inmensa” explica Sabbatella, “Los errores generados en este relevamiento han llevado a familias de hogar único a sufrir un aumento en los impuestos que supera toda lógica, por supuesto además, basados en metros construidos –inexistentes- de su propiedad. Pero el propietario se entera de este error con la factura de los impuestos o las tasas en su mano”.

El procedimiento de valuación fiscal ingresa a Catastro por planillas que se realizan en cada lote y se hacen firmar por el propietario, luego como un acta de conformidad, ingresa en la administración pública y se revisan los impuestos. Pero, en este nuevo relevamiento las planillas que ingresaron a Catastro con la información relevada gracias a imágenes satelitales, no está firmada por nadie. La información de esta empresa contratada por el Gobierno Provincial y lograda con una informalidad sorprendente, llegó a la administración fiscal, recayendo sobre los impuestos particulares, sobre todo en barrido, alumbrado y limpieza.

“Hay propietarios que notaron que la valuación fiscal entiende que una tela sombra para proteger al auto del sol, son por ejemplo 30 metros cuadrados de garaje construido con material y chapa. O que una sombra que se proyecta sobre un terreno pero que corresponde a la segunda planta de un vecino, son 80 metros cuadrados construidos dentro de ese terreno donde está la sombra. En las ciudades más frías, muchos hogares tienen estructuras rudimentarias enanas para proteger la leña o materiales / herramientas de la humedad, desde el aire parecen construcciones pero no lo son, sin embargo aparecen como metros que suman a los impuestos”, sigue explicando Sabbatella citando la realidad de los vecinos con los que habló.

Estas distorsiones en la cantidad de metros construidos ya son vox populi entre los propietarios que se han presentado en casi todos los municipios a pedir explicaciones. Y al analizar cómo se llegó a un 70% de aumento en los impuestos, comienzan a surgir sospechas de irregularidades graves que afectan como siempre, el bolsillo de los más vulnerables.

“Sabemos que hay situaciones que deben ser corregidas, y bienvenida sea la actualización de las propiedades para re considerar la valuación fiscal y acomodar el cobro de impuestos” manifiesta Mario Sabbatella, “Pero en el pedido de informes además de exigir el criterio que se usó ahora para esta revaluación fiscal, que nos es desconocido y que ha incurrido en tantos errores, solicita que la actualización se haga con una visita in situ y presentando las planillas con firma de conformidad del propietario, sin estos elementos el propietario no tiene nada contra lo cual defenderse demostrando que hay un error, se entiende? Cada cual inventa lo que se le ocurre y el ciudadano tiene que defenderse de algo que desconoce. Es muy irresponsable. Además un impuesto de este tipo contempla también la calidad de la construcción, no es lo mismo una tela sombra que un garaje, y tampoco un invernadero realizado con botellas y nylon debería contar para el aspecto impositivo de la propiedad, en todo caso, al menos, debe estar catalogado como lo que es.”

“Esta mala praxis también se llama AJUSTE. Me parece que la realidad de las personas no puede tomarse tan a la ligera, interpretando su propiedad desde el aire y con esa única información, aumentarle 70% los impuestos sin que siquiera existan en catastro las planillas firmadas que documentan el por qué de ese aumento”, enfatizó Sabbatella, quién además recordemos, la semana pasada publicó una nota dando visibilidad a la falta de respuesta por parte del Ejecutivo a los Pedidos de Informe solicitados desde el Legislativo. Su preocupación ante esta falta de respuesta aumenta, a medida que aumentan los problemas de los rionegrinos. “La falta de información nos deja sin herramientas para defender a la gente, eso es responsabilidad del Ejecutivo ya que nosotros (los legisladores) no podemos actuar sin información, nos cortan las manos y la gente debe saberlo”.