15-03-2017

PATAGONES

Comienzan las inscripciones para las becas municipales

A partir del lunes 20 de marzo y hasta el martes 4 de abril, en el horario de 9 a 11 horas, comenzarán las inscripciones para las becas municipales, en el hall de ingreso del Palacio Municipal.



La Comisión de Becas, recuerda que los alumnos ingresantes del nivel terciario y universitario deberán presentar planilla de declaración jurada. Se considera de suma importancia el tutor que se designe para el cobro del beneficio, el mismo no se podrá cambiar en el transcurso del año; fotocopia de DNI 1° y 2° y cambio de domicilio del alumno si lo tuviese (no inferior a dos años); fotocopia DNI del padre, madre o tutor, siempre con domicilio real en Patagones y fotocopia de los ingresos de los mismos (recibo de sueldo, plan social, jubilación, pensión, constancia del monotributo, etc.) Para desocupados certificación negativa de ANSES.



Podrán dirigirse a la oficina de ANSES o a realizar vía web por el siguiente link: http://www.anses.gob.ar/prestacion/certificacion-negativa-127

Para los alumnos ingresantes deberán presentar certificado analítico, cuyo promedio no debe ser inferior a siete (7.00) o certificado del establecimiento donde conste promedio general; certificado de inscripción en el Nivel Superior; plan de estudio; constancia de alumno regular.

En otro orden, los alumnos universitarios deberán concurrir con plan de estudio y constancia de alumno regular.



Finalmente se recuerda que los alumnos de años superiores, el rendimiento académico universitario, se fijará un valor índice, que resultará de dividir la cantidad de materias del plan de estudios de la carrera, por la cantidad de años que dure la misma, correspondiendo aprobar el %50 de las materias de este proporcional.



No podrán inscribirse los que ya obtienen el beneficio por ANSES Plan Progresar.