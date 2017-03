Noticias

14-03-2017

Acusan a SITRAIC de amenazar a trabajadores con armas de fuego

Dos individuos armados que se identificaron como representantes del SITRAIC amenazaron a trabajadores de la construcción agremiados a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) Seccional Viedma, como así también enviaron una nota a propietarios de las emp

Por tal motivo, Andrés Castelli de la empresa Oriente Construcciones acompañó al trabajador amenazado de muerte con armas de fuego a la Fiscalía a realizar la correspondiente denuncia y adjuntó una nota presentada a esa empresa constructora por parte de gente del SITRAIC.

En este marco, la UOCRA Viedma repudia las actitudes de estos individuos y hacemos responsable de cualquier situación de vandalismo, amenazas o cualquier otra situación que pudiera ocurrir con los trabajadores al Legislador Casadey y a otros miembros del partido Juntos Somos Río Negro, ya que estos señores en reiteradas oportunidades se comunicaron con directivos de distintas empresas constructoras avalando el accionar del SITRAIC. Por ello creemos que también tuvieron que ver con el traslado de gente de distintas localidades para la realizar la movilización que finalizó la quema del frente de la Casa de Gobierno a fines del año pasado.

En referencia a la actual denuncia realizada en la Unidad Fiscal de Atención Primaria de Viedma y que lleva el número 1VI-45893-MC2017, el empresario Andrés Castelli señaló que “yo acompañé y me hice cargo de la denuncia”. Detalló Castelli que dos personas en dos motos se hicieron presentes en el predio donde se construirá la Planta Potabilizadora para el barrio 22 de Abril y “le empezaron a decir al trabajador que la obra no se iba a arrancar porque teníamos que tomar gente del SITRAIC, preguntaron por el capataz y por el ingeniero de obra, que no estaban porque era muy temprano y terminaron sacando dos armas de fuego que tenían en la cintura”.

La denuncia quedó caratulada como “amenazas con armas de fuego y a la misma se adjunta la nota donde dice que si el lunes 13, es decir hoy, no tomábamos su gente paraban la obra. Pero esta gente está confundida”, dijo Castelli destacando que el SITRAIC no cuenta con personería gremial, ni tiene documentación que los respalde y no está avalado por ninguna autoridad.



Indicó el empresario que el trabajador “está muy asustado” y añadió que “la Justicia no va a hacer nada, porque sabemos cómo es esto, nunca pasa nada, pero yo no quiero que a mis obreros les pase nada. Ya pedí resguardo policial pero sabemos que ni la Provincia ni el Municipio van a hacer nada. Hasta que no haya un tiro o un muerto no van a hacer nada”, señaló Castelli.