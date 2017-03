Noticias

13-03-2017

Weretilneck participó de la XXXIIº edición de la Corrida de Cipolletti

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a legisladores y miembros del Gabinete provincial, acompañó a vecinos en la tradicional Corrida Ciudad de Cipolletti.



La competencia se desarrolló en el marco de la V Fiesta Nacional de la Actividad Física, que se realiza en la localidad desde el jueves 9 y se extenderá hasta hoy.

La propuesta cuenta con una “prueba familiar” para transitar4 km, de la que pueden participar familias y vecinos caminando, trotando o corriendo; y la “elite” de10 km, en la que año a año se destacan atletas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Al respecto, el Mandatario destacó que “la corrida siempre se caracterizó por un ser un lugar democrático y de amplia participación, en el que encuentran su espacio ciudadanos de todas las edades y con diversas opiniones”.

“Todos los años venimos; creo que no he faltado a ninguna, y eso se debe a que particularmente me parece muy lindo poder compartir con todos los cipoleños, los neuquinos y los valletanos en general, estos momentos de distensión, donde se realiza actividad física, pero sobre todo nos divertirnos y cuidamos”, expresó Weretilneck.

En el mismo sentido, el Gobernador resaltó la trascendencia de la prueba a nivel provincial y destacó que, en lo que va del año,la Provinciaha sido protagonista a nivel nacional en la organización dela Regatadel Río Negro y el Turismo Carretera. También adelantó que ya se está trabajando en el armado de los equipos rionegrinos para los Juegos EPADE y Juegos Escolares; además del Gran Premio Argentino de Sky, que se desarrollará en el Cerro Catedral.

Por último, señaló: “Más allá del frío y del viento, es digno de celebrar que una vez más los cipoleños hayamos salido a las calles de la ciudad a compartir a y disfrutar”.