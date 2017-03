Noticias

12-03-2017

Dos ofertas para planta cloacal en barrios de Patagones

La obra beneficiará a los barrios El Progreso y 150 Viviendas. Se presentaron al llamado las empresas Lumigass y Patricia Báez. No se precisaron los montos ofertados ni el presupuesto.

Se realizó la apertura de sobres de la licitación convocada por el municipio de Patagones para construir una estación de impulsión de líquidos cloacales, que beneficiará a los barrios El Progreso y 150 Viviendas.



Dos empresas presentaron ofertas: Lumigass S.R.L., y Patricia Báez. No se precisaron los montos propuestos, ni tampoco el presupuesto oficial.



El acto fue presidido por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Isaac, con la presencia de las empresas oferentes y funcionarios municipales.



“Estamos muy contentos por esta licitación. Es una obra muy esperada por todos los vecinos desde hace casi veinte años y un objetivo que teníamos como comisión de fomento; terminar con la obra de cloacas para el barrio”, sostuvo Isaac.



Al mismo tiempo, resaltó que la obra “fue un compromiso que había asumido el intendente José Luis Zara, para que nuestro barrio pueda contar con un servicio que es muy importante para todos los vecinos”.



“Para nosotros esta licitación es muy importante, ya que la obra tenía dos tramos; el primero la red y el segundo la estación elevadora con la impulsión”, afirmó el funcionario. Además, agregó: “Cuando asumimos en diciembre nos encontramos que teníamos una obra prácticamente terminada pero que no iba a ningún lado, porque no estaba licitada la estación de bombeo que permitía sacar los líquidos cloacales, es decir que los vecinos tenían las cloacas hace un año pero no se pueden utilizar”.



“Esta obra va a permitir poner en funcionamiento la obra de cloacas ya ejecutada con financiamiento del ENOSA”, resaltó.