10-03-2017

ACUERDO HORIZONTES/LA CAJA

Piden a Fiscalía de Investigaciones Administrativas que actúe

Los Legisladores de Río Negro Mario E. Sabbatella y Alejandro H. Marinao se acercaron en persona a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, para entregar el pedido de investigación en mano, a fin de que se avoque a la investigación del acuerdo entr

El pasado Enero 2017 fue presentado un pedido de informe sobre posibles irregularidades que no fue aún respondido, y es por eso que hoy mantuvieron una reunión con el Fiscal Ponzone.

Este pedido de investigación solicitado por los Legisladores Sabbatella y Marinao a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de Río Negro, se basa en posibles irregularidades que se observarían en el convenio entre Horizonte Seguros y La Caja Seguros. Convenio que lleva consigo a los clientes cautivos de Horizonte Seguros, por ser empleados estatales.

Las desventajas que asumiría Horizonte Seguros serían consideradas como irracionales, no se justificaría que a cambio de entregar su cartera de clientes a La Caja Seguros, pague una comisión del 25%, asumiendo costos del 8% y sometiendo a una situación totalmente desventajosa a sus empleados, entre otros detalles que se sospechan de un convenio que no se ha hecho público. Estas irregularidades injustificadas que han trascendido, despiertan rumores que van desde la venta de la empresa estatal hasta sospechas de malversación de fondos con fines electorales. Motivo por el cual los Legisladores tras el silencio en respuesta al pedido de informe de Enero 2017, han concurrido hoy personalmente a pedir la investigación administrativa correspondiente.

“Los dichos sobre el presupuesto por parte del Gobierno Provincial dan lugar a sospechas, ya que si la aseguradora no cuenta con el apoyo presupuestario provincial, no podría continuar con sus actividades. Con lo cual esta transferencia a La Caja Seguros podría esconder un intento de hacer desaparecer a la aseguradora Horizonte durante esta fusión tan despareja. Si esa fuera la intención, entonces el convenio no sería tal y debería llamarse “venta”, con un precio que lo valga” dijo Sabbatella.

Por su parte el Legislador Alejandro Marinao, indicó que “el cuerpo de delegados de la aseguradora estatal exige que el convenio sea tratado públicamente y que el acuerdo de trabajo quede explicitado. Los pocos datos que se conocen no permiten ver un futuro viable dada la cuantía de las comisiones y el aumento que se prevé para el servicio a los clientes. Además las consecuencias de cualquier fracaso las pagará el Estado, y eso repercute sobre los rionegrinos”.

“Los datos aparecen como contradictorios, los argumentos también, el aporte de La Caja Seguros hacia Horizonte no justifica la existencia del convenio y es por eso que junto con el Legislador Marinao consideramos legítimo el reclamo de los Delegados de la aseguradora y exigimos que tome intervención la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para poner claro sobre oscuro a un tema que no sólo tiene como participantes cautivos a los empleados estatales, sino que podría afectar gravemente las finanzas del Estado rionegrino”, finalizó el Legislador Mario Sabbatella.