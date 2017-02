Noticias

06-02-2017

López pedirá licencia sin goce de haberes

"Frente a los graves hechos denunciados y que han tomado estado público, quiero manifestar que los mismos son completamente una falacia, con el sólo interés de perjudicarme tanto personal como políticamente, lo cual demostraré en la justicia"



Este lunes estaré presentando un pedido de licencia sin goce de haberes en mi función como legislador provincial, hasta tanto esta situación se aclare.



Dicho pedido sólo lo efectuaré a los fines de no perjudicar a mis compañeros de bancada, porque considero, se querrá utilizar esta situación con beneficios políticos, que es sin duda alguna el motivo de toda esta farsa. No permitiré que ello ocurra.

Asimismo me pondré a disposición de la justicia, y en lo sucesivo aportaré todos los elementos que sean necesarios para poder demostrar la inexistencia de los hechos que se me atribuyen. De esta manera renunciaré a los fueros que revisto como legislador provincial y como cualquier ciudadano daré todas las explicaciones que se me requieran.

Estaré a derecho cumpliendo las medidas que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de la investigación, para que de esta manera se aclare en la mayor brevedad posible esta lamentable situación que me toca atravesar.

Como parte del montaje público de esta situación sostengo que ¿se hubiera tardado tanto tiempo en hacer la denuncia y someterse a los estudios médicos correspondientes? ¿Por qué se hizo tantos días después, cuando ya no pueden constatarse las lesiones supuestamente sufridas? Demostraré que esta es una clara prueba de las mentiras que se me acusan.

Por último manifiesto que una vez efectuada la investigación correspondiente y comprobada mi inocencia, iniciaré las acciones legales por todo el daño que han causado tanto a mi persona como a mi familia y seres queridos.