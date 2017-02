Noticias

24-02-2017

Todas las Noticias

Juicio contra exjefe de Criminalística de Roca

Fiscalía baso su acusación en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”

El Fiscal de Cámara, Andrés Jose Nelli solicitó el pago de 12.000 pesos en concepto de multa y un plazo de un año de inhabilitación especial a Claudio Rodríguez Gilabert en la función policial, sin perder el estado policial, con expresa mención del apartamiento del área de criminalística. Esto fue, en el marco del juicio oral y público en el que se lo investiga por haber cometido los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

El Fiscal Nelli descartó el delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", previsto en el artículo 265 del Código Penal, que había sido estipulado en un principio en la requisitoria de elevación a juicio, atento a que no existen suficientes pruebas para realizar semejante reproche punitivo. En este sentido, la Fiscalía basó su acusación en relación al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 249 del Código Penal.

En su alegato el fiscal remarcó que "el imputado en su calidad de funcionario público y cumpliendo un cargo en la unidad, cometió ilegalmente un acto de omisión de su oficio y por una falta de control posibilitó que un tercero entrante se hiciera de información reservada para las partes". Asimismo, agregó que "omitió los deberes de funcionario policial, violando la "Ley 679 de Personal Policial de la Policía de Río Negro" (Artículo 26 inciso k) en la que se contempla los deberes esenciales para el personal en actividad, como así también la "Ley Orgánica de la Policía" (Ley 1965 en su artículo 16) en relación a la función de la policía judicial y la Ley de Ética Pública".

Para el fiscal, conforme a las pruebas testimoniales y documental, el imputado mientras estuvo al frente del Gabinete, cometió dicho delito", en cuanto a que el resguardo de la documentación hacia terceras personas y el control de acceso a la unidad era propio de la función de él, argumentando que" no debió haber permitido el acceso a esa documentación privada de las partes de un proceso penal y civil ", remarcó.

En relación a las carpetas, cuyo contenido eran actas accidentológicas e información referida a siniestros viales, Nelli sostuvo que "contienen información relevante para los estudios jurídicos, a los fines de ser utilizadas para poder lograr clientes o influencias dentro de los procesos judiciales". "Si bien esto no se pudo demostrar en relación a las negociaciones incompatibles, tampoco creo que haya sido por parte de Rodríguez, lo que no quita que en este caso particular, cometió el delito de omisión por tener un grado de confianza con un tercero y lograr que éste se aprovechara de la situación", agregó el fiscal de Cámara

Por su parte, la defensa a cargo de los abogados particulares Patricia Espeche y Marcial Peralta solicitaron la absolución de su defendido, y requirieron que las costas del proceso se le imponga a la Fiscalía. Hicieron hincapié en la falta de prueba, la atipicidad de los hechos, la veracidad de la denuncia, la mendacidad de los testigos, la manipulación del material fotográfico y fílmico. Con respecto a esto último, proyectaron un vídeo, haciendo un análisis de las pruebas incorporadas. Destacaron además, la falta de antecedentes condenatorios y administrativos, la investidura y la honorabilidad de su asistido en la función policial.

Antes de dar inicio a los alegatos, el Tribunal hizo lugar al pedido de la defensa, con la conformidad de la Fiscalìa de desistir en los testimonios de dos de los cinco testigos (ofrecido por la parte), que estaban previstos para la jornada de hoy. Luego el imputado, entre sollozos, prestó declaración en la cual declaró su inocencia y señaló que "jamás dí directiva al personal para cometer un ilícito".

Cabe recordar, que el juicio arrancó el pasado 13 de Febrero y continuó durante tres jornadas intensas, en las que prestaron declaración efectivos policiales de distintos agrupamientos y jerarquías que prestan o prestaron servicios en el área de Criminalística.

La sentencia se conocerá el 9 Marzo próximo a las 12:00 horas y estará a cargo de los jueces integrantes de la Cámara Criminal Primera de Roca, Daniel Tobares, Emilio Stadler y Oscar Gatti, este último en calidad de subrogante.