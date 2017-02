Noticias

23-02-2017

Tercera audiencia del juicio por corrupción de menores

Con la declaración de cinco testigos se realizó la tercera audiencia en el juicio oral y público que tiene como imputados a Juan Bernardi por promoción de corrupción de menores y a Julio César Antueque por facilitador de actos de corrupción de menores y f



La falencia desde lo estatal, la prostitución en las calles, la imposibilidad desde la familia de evitar que las jóvenes se expongan en el circuito del sexo y las vinculaciones que hacen al entramado de la corrupción de menores fueron detalles que se fueron dando en la tercera audiencia.



En la tercera jornada declaró un operador del Centro de Integración Socio Comunitario (CISC) que luego de sus dichos y al encontrarse contradicciones con su versión de los hechos en instrucción el Fiscal solicitó que se investigue por falso testimonio.

El testigo, operador del SIC que presta tareas comunitarias y de acompañante, dio un testimonio diferente al de la etapa de instrucción.

Posible falso testimonio



Declaró haber conocido a Antueque en 2014 y contó sobre supuestas vinculaciones con mujeres y jóvenes con quienes compartían tareas en la institución.

En el juicio negó que se haya hablado de prostitución en reuniones de equipos, ni que se haya mencionado que Julio Antueque reclutaba chicas. Al leerse lo declarado en la instrucción expresó no haber declarado eso y que no dio nombres de las chicas.

"Yo no di nombre de adolescentes, ni de otras personas. Estoy consciente de que nombres no di. Las chicas eran pacientes en ese momento por ser del Caina, pero no se mencionó que había prostitución en ese momento", refirió y aclaró que se compartía espacios y talleres con otras personas.

Para el Ministerio Público, el testigo mintió y pidió que se realice una investigación por falso testimonio.

Irregularidades en el CAINA



Luego declaró quien fuera coordinador del CAINA Mujeres en el momento del hecho. Se desempeñó en la coordinación de todo el personal en el 2014 y 2015 en el Hogar de mujeres.



En el 2014 recibieron a las primeras adolescentes en conflicto con la ley. “Comenzaron irregularidades que se fueron dando por un tiempo y notamos cambios en las adolescentes tras enterarnos que habían estado en La Nuit”.



“Ampliamos una denuncia porque fueron sucediendo hechos, que las chicas llegaban con cosas robadas que entregamos a la comisaria. Fuimos a la justicia y llevamos los cuadernos, que son los registros diarios de lo que va pasando en los diferentes turnos”.

Sobre el acontecimiento de La Nuit, Fredy declaró que S----- había dicho que habían estado ahí junto a un joven identificado como Nicolas P. El operador no recordó con quien estuvo S----- en el hotel alojamiento.



Mencionó a varias chicas que se acercaban al Hogar a buscar a las jóvenes. “Se escapaban y volvían a los dos días”, refirió.



Contó sobre L------, una de las chicas que fue llevada a una comunidad llamada Los Naranjos, lugar del que se escapó y tuvo un accidente en octubre o noviembre de 2014.

Mencionó que una chica contó que habían estado en una fiesta en una chacra que pertenecía a un juez y que estaba el Chaska junto a un par de chicas. “La Polaca, P------, nombró a varias”, contó el testigo y agregó los nombres de L----- V---- y la Negri T-------.

“Nos dijo que habían estado ahí en una fiesta, que se volvieron en taxi y que se escaparon”, contó Fredy.



Andrea trabajó en el 2014 en el CAINA Mujeres y contó en el juicio sobre un comentario de Fredi (compañero de trabajo) que manifestó que las adolescentes habían concurrido a una chacra. No recordó que se hayan mencionado sobre las adolescentes que estuvieron en ese encuentro.



“Luego de la denuncia se lo nombraba a Antueque como la persona que estaba en la chacra donde asistían las chicas”, refirió Andrea quien aclaro que se enteró de toda la situación tras la denuncia realizada ante los superiores con la situación transmitida por las adolescentes.



“Andaban en la prostitución”

También se escuchó a María, mamá de una de las víctimas quien contó que las amigas de su hija S----- eran C----- T------- a quien conoció porque sacaba a la calle a su hija y varias veces la fue a buscar a su casa.



“Andaban en la prostitución y era constante, las llamaban y la iban a buscar a cualquier hora constantemente”, refirió la mamá que detalló que C----- iba en taxi a buscarla.

“Pensé que era una amistad como todas las chicas, pero después se fueron agravando más las cosas hasta que llegó ese momento que yo no la podía sostener, la veía muy mal y estaba como muy presionada. Como amenazada. Eran salidas frecuentes y peleas porque ella no paraba, dejó el estudio desde que se juntó con esa chica”, refirió la madre.

El debate continuará hoy a las 10 y están citados para prestar declaración ocho testigos, ofrecidos por las partes.



El Tribunal está integrado por los Jueces Ariel Gallinger, como presidente; Ignacio Gandolfi y Carlos Mussi, como vocales. Además estuvieron presentes el Fiscal de Cámara Hernán Trejo; los imputados Juan Bernardi y sus defensores Manuel Maza y Luciano Perdriel; y el imputado Julio César Antueque con su defensor Pedro Vega.