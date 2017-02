Noticias

23-02-2017

Sesionará el Frente Ciudadano en Las Grutas

Con la presencia en el acto principal de Agustín Rossi y Luis D’Elía, sesionará el Frente Ciudadano en Las Grutas.

El legislador Mario Sabbatella (FpV) confirmó que del 25 al 27 de febrero se realizará en Las Grutas el primer Plenario Provincial del Frente Ciudadano, que agrupa a organizaciones peronistas y no peronistas que adhieren a un proyecto nacional y popular y al liderazgo de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



En el acto principal, el domingo a las 19hs en la plaza Luis Piedrabuena, estarán presentes dos figuras del kirchnerismo nacional, Agustín Rossi y Luis D’Elía, así como el diputado nacional rionegrino Martín Doñate.



Expresó en la entrevista con Radio Nativa Viedma [1], que “estamos trabajando firmemente para volver al gobierno en el 2019, con las correcciones necesarias de lo que se pueda haber hecho mal, retomando un modelo de país totalmente diferente al actual, este modelo neoliberal que está destruyendo la producción, que está condenando a los jubilados y trabajadores a una situación de pobreza como no se veía hace muchos años”.



Indicó que precisamente acaba de leer un libro donde explica claramente que los países desarrollados recién aplicaron políticas neoliberales o liberales después de haber consolidado – con políticas proteccionistas – su industria y su producción.



“Hoy en nuestro país vemos lo que está sucediendo, acá mismo en la Patagonia, en Tierra del Fuego donde la liberación de los aranceles de importación afecta la industria de las computadoras, lo mismo que está pasando con la producción de carne porcina como lo denunciamos hace un tiempo [2], lo que está pasando con las peras y manzanas, y así vamos sumando ejemplos de cómo se está destruyendo el aparato productivo y fundamentalmente los sectores manufactureros, quedando mucha gente sin trabajo”, enfatizó.



Indicó que en Las Grutas habrá distintas mesas de trabajo para definir un proyecto de provincia, el domingo 26-febrero será el acto principal en la Plaza Luis Piedrabuena a las 19hs, donde estarán presentes Agustín Rossi, Luis D’Elía y Martín Doñate, entre otros, y el lunes se reunirán los principales referentes que componen el espacio.



“Somos muy críticos no sólo a la política nacional de Mauricio Macri, sino al gobierno provincial de Alberto Weretilneck, que no ha sabido plantarse al gobierno nacional y tiene una política de bajar la cabeza, como se ve en este viaje a España”.



Respecto a los comicios de octubre próximo, señaló que “hasta la llegada de Sergio Massa a General Roca, había un cierto consenso respecto a la figura de María Emilia Soria, pero a partir de ese momento varió, giró la posición, aunque no hay nada definido; queremos concurrir a las PASO con un candidato propio, pero todavía no será un tema de análisis en este encuentro de Las Grutas, sino que vamos a apuntar a afianzar el Frente Ciudadano”.



En el plenario se trabajará sobre un eje programático provincial que involucra temas de Economía, Turismo, Medio Ambiente, Políticas Sociales, Seguridad, Educación, Salud, Producción Género, Energía, Obra pública, Trabajo, entre otros. Con un objetivo concreto de debatir las políticas en común que promueven todos sus integrantes, y lograr una propuesta consensuada en la unión de todas las agrupaciones, de cara a toda la sociedad rionegrina.



Participarán del plenario las organizaciones: Partido Nuevo Encuentro, Agrupación La Cámpora, Fuerza Río Negro, MNA Forja, Los Irrompibles Río Negro, Resistiendo con Aguante Nacional, Partido Comunista de la Argentina, Peronismo Militante, Miles TTT, Partido Solidario, FONAF (Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familia), FpV Las Grutas, Movimiento Mujeres Unidas Rurales, Agrupación Leonardo Favio de General Roca, Federación Juvenil Comunista, Construcción Colectiva para la Victoria Cipolletti, Frente Grande Viedma. (APP)