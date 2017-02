Noticias

23-02-2017

Rochas: “El oficialismo mostró desesperación por endeudarse”

El Legislador Nicolás Rochas del Bloque FpV, dijo que “si algo queda claro es que Weretilneck está desesperado por obtener deuda”.

En este sentido alertó que “el oficialismo hoy confesó que no saben nada, no tienen monto, ni tasa, ni amortización, ni garantías, sólo la desesperación de endeudarse porque Macri les da el ok para hacerlo irresponsablemente”.

“Sólo así se entiende que quieran salir a pedir un bono en dólares para endeudar a las próximas generaciones” agregó el Legislador Justicialista. Asimismo resaltó que “endeudarse no es un plan, es la confesión de que están desesperados”.

Las declaraciones del Parlamentario, se dan luego de participar de la reunión con Legisladores e Intendentes del FpV que convocó el oficialismo para intentar dar detalles sobre el denominado “Plan Castello”.

Para Rochas lo positivo de este encuentro fue que el Presidente del Bloque JSRN Alejandro Palmieri, haya reconocido que con el Gobierno de Macri, la Provincia está cada vez peor. Y agregó “Mientras Weretilneck, está de gira con Macri por España, sus funcionarios reconocen la crisis y que el camino es endeudarnos a todos los rionegrinos”.

Por último Nicolás Rochas, también se refirió a los dichos del Ministro de Gobierno Luis Di Giácomo en este sentido dijo que “fue muy frontal el Ministro dejando en claro que la oposición no va a formar parte de la norma”.