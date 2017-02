Noticias

16-02-2017

UOCRA paraliza la obra pública y sale a la calle

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) Seccional Viedma dará continuidad hoy a las medidas de fuerza acordadas entre las bases y el Cuerpo Orgánico del sindicato obrero.

Con una paralización total de la obra pública y una movilización en Viedma, el gremio reclamará la reactivación del empleo genuino, teniendo en cuenta los altísimos índices de desempleo del sector, que superan la crisis de 2001.

Mediante asamblea con trabajadores en actividad y desocupados a realizarse esta tarde, el gremio ratificará las medidas de fuerza acordadas para mañana y diagramará las actividades a desarrollarse durante el día de mañana y los venideros.



El Secretario General de la Seccional, Damián Miler, destacó la falta absoluta de previsión en la obra pública, tanto por parte del Gobierno Nacional como del provincial y subrayó que no existen ni programas nacionales ni cronograma alguno que permita planificar la empleabilidad del sector durante el corriente año.

Por parte de la Provincia “no hay ningún compromiso concreto y nuestra organización gremial viene este planteo desde hace bastante tiempo, venimos anticipando que la obra pública no da para sostener el empleo, que la gente necesita soluciones habitacionales. Me llama poderosamente la atención que el sector político no se conmueva y tengamos que salir a la calle a reclamar puestos laborales”, señaló el líder gremial.

Puntualizó que “no hay obras programadas para la zona, principalmente para Viedma, por parte del gobierno central que ha sido el principal generador de empleo en los últimos años a través de la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, centros de salud. Le pedimos al Gobernador como máximo representante del gobierno de Río Negro interceda ante el Gobierno nacional para poder salir de esta crisis, o al menos encontrar algún paliativo que nos permita superar este 2017 que tiene para nosotros un panorama bastante oscuro con índices de ejecución de obra, de acuerdo al informe que hemos recibido del Estado Provincial muy inferiores a la crisis del 2001”.

Comparó el dirigente que “en las mejores épocas construíamos en Viedma un total de 400 a 700 viviendas por gestión de gobierno, lo que significaba un obrero por vivienda (700 obreros con empleo durante 4 años) y durante todo el 2017 no vamos a superar las 32 viviendas. Comparado con la peor época que hemos vivido, en el 2001 había 60 viviendas en ejecución, lo que significa que estamos en un 50 por ciento por debajo de la peor crisis que hubo en el país tanto en lo económico como en la ejecución de obra pública”.