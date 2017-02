Noticias

11-02-2017

UOCRA reclamó puestos laborales en la visita de Macri

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) Seccional Viedma acompañó la masiva marcha realizada ante la llegada del Presidente Mauricio Macri a esta capital. El gremio obrero reclamó la generación de empleo que decayó estrepitosamente desde su llegada al

En este contexto, el Secretario General de UOCRA Viedma, Damián Miler, anticipó el inicio de medidas de fuerza para la semana próxima, con el previo consentimiento de los trabajadores y los cuerpos orgánicos del sindicato obrero.

“Ya le hemos anticipado al gobierno provincial que la semana que viene los trabajadores de la construcción vamos a salir a la calle porque esta situación no da para más. La lucha no tiene que terminar el día de hoy, tiene que continuar los próximos días porque no hay empleo” adelantó Miler.

Asimismo, durante la manifestación, los líderes gremiales de la UOCRA Zona Atlántica acercaron un petitorio a un representante del Gobierno Nacional, en el que “explicamos la situación que está atravesando el trabajador de la construcción no solamente en nuestra ciudad, sino en la zona atlántica y gran parte del país”, señaló Miler. En el documento se solicita una urgente reactivación de la obra pública que permita la generación de empleo genuino.

El dirigente sindical destacó que en los últimos 14 meses “hemos perdido más de cien mil puestos de trabajo en todo el país y no vemos una pronta recuperación del empleo mediante la obra pública. Entonces creímos necesario venir en el día de hoy para manifestarnos, hacer ver nuestro reclamo y de esa manera poder llegar al gobierno nacional”.



“No solamente venimos a decirle basta a las medidas económicas que se están tomando en el país sino también para que se reactive el empleo para nuestro sector”, indicó el Secretario General de UOCRA Viedma.