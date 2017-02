Noticias

01-02-2017

Todas las Noticias

Hoy marchan por Emilio Collueque

Hoy a las 10 se llevará a cabo una nueva marcha en pedido de justicia por el asesinato de Emilio Collueque. También pedirán acciones concretas para con los policías que estuvieron en la escena y se fueron en el patrullero. También acusan a una policía.

Teresa Naicul, mamá de Emilio hablo con este medio y adelantó cómo será la marcha y qué propósitos persigue en el corto plazo. Buscan que desde Jefatura de Policía se tomen medidas para con dos policías que fueron filmados en la mañana del 1 de enero cuando Emilio estaba herido en el piso y les pedían que lo lleven al hospital. Se trata de dos policías que Dejaron el lugar en el móvil y habrían argumentado que se vieron violentados por las personas.

Pero Teresa también busca que se tomen medidas para con una mujer policial que esa madrugada habría sido advertida que la persona que apuñaló a Emilio tenía un cuchillo. “No hicieron nada, no lo revisaron para nada” contó y dejo en claro que para ella hubo “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La madre, que no se acostumbra a la ausencia del joven contó que buscan el acompañamiento de la comunidad porque más allá de pedir por Emilio buscan que no vuelva a suceder una muerte como esta y que ninguna otra familia vuelva a pasar por lo mismo. “Es anti natura que yo haya tenido que enterrar a mi hijo, él me tendría que haber enterrado a mí por lo que sea”, reflexionó a través de la comunicación telefónica con el periodista de este medio.

Teresa también pidió que se destaque y agradezca a la persona que filmó el vídeo donde se muestra el accionar de los policías a los que acusa de abandono de persona. “Fue muy duro verlo, me partió en mil pedazos, pero gracias a eso puedo decir que no actuaron bien”, contó la mamá que mañana buscará explicaciones en Jefatura, donde dejó un petitorio en la jornada del lunes.

La marcha partirá desde la capilla del barrio 20 de Junio y llegará hasta Jefatura de Policía donde pedirán ser recibidos por la máxima autoridad policial. Luego transitarán hasta el Poder Judicial, donde no se detendrán ya que como avanza la causa hasta el momento los conforma.

El recorrido continuará frente a Casa de Gobierno, donde depende la respuesta de Jefatura de Policía, analizarán si entrar o no y luego continuará hasta la municipalidad de Viedma para intentar reunirse con el intendente José Luis Foulkes, ya que consideran que el municipio tiene responsabilidad en cuanto a la prevención que debería haber existido en la costanera ese día.

Por último, se dirigirán hasta el lugar donde Emilio fue herido de muerte y pintarán una estrella en memoria del joven asesinado. En ese lugar se dará por concluida la convocatoria en la que esperan el acompañamiento de muchas personas de la comunidad.