06-12-2017

Sabbatella se reunió con la Presidenta de la Junta Vecinal de El Cóndor

El legislador rionegrino por Fuerza Nacional y Popular, Mario Ernesto Sabbatella, durante su visita al balneario El Cóndor, se reunió con la presidenta de la Junta Vecinal Verónica Barrera debido a la cantidad de problemáticas locales sin resolver vincula

Los temas ligados al ámbito municipal fueron tratados por los integrantes de la Junta Vecinal con el concejal Diego Santos.

El acumulado de problemáticas del balneario El Cóndor mereció una reunión especial para que el legislador se interiorizara de cada tema, con la presidenta de la Junta Vecina, Verónica Barrera.

Para los residentes del balneario, es ya urgente que la Escuela 246 Hipólito Irigoyen funcione con jornada extendida tal como estaba programado pero que nunca se efectivizó. Por otro lado surge la necesidad de poner en condiciones el salón del mercado artesanal que se encuentra bastante deteriorado.

A nivel social, comienza a ser visible la falta de presencia del Ministerio de Desarrollo Social para atender la problemática de las personas en situación de vulnerabilidad que viven permanente en la Villa marítima.

Tanto para la gente que reside allí como por la alta afluencia en fines de semana y verano, es evidente que el único cajero automático que hay no alcanza, además de los problemas de lectura de las nuevas tarjetas, los usuarios tienen serias dificultades para usarlo, y en temporada veraniega la cola es interminable pero el mayor problema es que el dinero no es repuesto rápidamente.

En cuestiones de transportes y traslados, hay dos problemas graves: por un lado la zona no cuenta con una Estación de Servicio donde cargar nafta. Y por otro lado, aún no está implementada la tarjeta SUBE para el servicio de transporte público entre Viedma y El Cóndor. “Recordemos para quienes no son de la zona, que El Cóndor es un barrio de Viedma, no se trata de una localidad a parte”, enfatiza Sabbatella.

En temas de seguridad, la presidenta de la Junta Vecinal explicó que lleva ya varios meses sin funcionar la cámara de seguridad ubicada en el arco de acceso al balneario. “Este tema me motivó a acercarme a la Comisaria 39 para entrar en detalles, y allí pude constatar que no funciona y no han venido a arreglarla, a pesar de que se realizaron los reclamos a su debido tiempo, a Altec” -detalla el diputado provincial- “Pero lo que más llamó mi atención es la condición lamentable en que se encuentra el edificio de la comisaría. Las manchas de humedad y el ambiente rancio que eso genera, la pintura toda salpicada y varios detalles más, me hicieron pensar que la gente que trabaja cada día ahí dentro, no la pasa bien.”

Mario Sabbatella expresó que “esta semana tengo la tarea y el compromiso de hacer los pedidos de comunicación correspondientes dirigidos a los distintos organismos que deben solucionar estas cuestiones, temas que se sumarán a los ya realizados estos días con relación a la sala de salud, al problema de cortes en el suministro de energía eléctrica y al de los problema de internet y telefonía celular, la verdad es que El Cóndor – que no sólo es un barrio de Viedma, sino un destino de esparcimiento – parece área abandonada, como un castillos de naipes que se cae con el viento. Me encontré con gente que se esfuerza por hacer lo que le corresponde con muy pocos recursos, la verdad es que valoro que estén allí para cuidar y preocuparse, pero necesitan que el Estado se acuerde de ellos”.