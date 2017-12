Noticias

03-12-2017

Más medidas de prevención vial para el acceso a San Antonio Oeste

Ante los accidentes viales que ocurrieron en los últimos días, en el acceso de esa localidad, el Concejal José María Clemant presentó un proyecto de Ordenanza al PEM, para que coloque por lo menos tres (3) semáforos en las intersecciones a la altura del



“Insisto con este proyecto por la urgencia y la necesidad de que se apliquen medidas precautorias para ordenar el tránsito en este tramo particularmente, donde los accidentes son cada vez más frecuentes; no debemos esperar resultados fatales para actuar.”

"Así como en reiteradas oportunidades destaco el trabajo de la Dirección de Tránsito es que, en un dialogo institucional con el PEM, primero hago el pedido a través de una comunicación y al no recibir respuesta, ahora insto a que se ejecuten las obras que correspondan, atendiendo a los hechos mencionados y a los constantes reclamos de los vecinos del sector que son los perjudicados directos del peligro que se genera en el tránsito vehicular." Afirmó Clemant, quien en Marzo del corriente año había presentado una comunicación al PEM, refiriéndose a la misma problemática y sin observar que se haya avanzado con obras que realmente cumplan de manera eficaz con el objetivo mencionado.



Siendo consciente de la situación económica, el edil pretende que se tomen las medidas precautorias más accesibles primero, para ir incorporando los semáforos en forma gradual: “Entiendo que no será posible que se compren e instalen de un día para el otro, pero debemos ordenar que se realice dicha acción del modo más conveniente y urgente posible, no queremos lamentar lo irreparable”.