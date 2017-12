Noticias

26-12-2017

Todas las Noticias

Empatía, la gran ausente de esta fiesta navideña y estruendosa

La navidad pasó en sus primeras horas y nada se cumplió respecto a la ordenanza que prohíbe la utilización de pirotecnia de estruendo. Tanto en Viedma como en Patagones explotaron petardos por todos lados a uso y antojo de quienes encendieron cada mecha c

Muy poco sirvieron las campañas de prevención donde se pedía no utilicen pirotecnia de estruendo por los niños con autismo, por los adultos mayores, por los ex combatientes y por los perros que sufren con cada explosión. De nada sirvió el debate dado en redes sociales respecto a si era adecuada la ordenanza o no, cada quien hizo lo que quiso y no hubo un poder de control estatal que pueda frenarlo.

Lejos está el análisis de si funcionan o no los controles sobre venta de pirotecnia o las posibilidades de multas a la gente que utilizó estruendo. Lejos está el debate a futuro de prohibir totalmente todo ya que falta algo importante en la comunidad para poder debatir, empatía. La capacidad de saber o querer ponerse en el lugar del otro para saber lo que vive y cómo lo vive, el sentir del otro.

Las posturas fueron extremas y con muy poca base de argumentos. No había manera de que la gente entienda que se hacía por los chicos con autismo, por los adultos mayores, por ex combatientes con secuelas de guerra y hasta por las mascotas y perros callejeros. Nadie supo ponerse en el lugar de esas personas y pensar siquiera en los animales, nadie quiso hacerlo porque su argumento fue “son dos noches al año, no rompan las pelotas” y ahí se terminó la discusión y se prendió la mecha.

Lejos estamos de poder respetarnos como sociedad. De poder respetar ordenanzas que se aprobaron con el sentido de que una parte de esa comunidad que habitualmente sufren estas ocasiones tenga la posibilidad de pasar unas fiestas en paz y no tener que irse al medio del campo para no sufrir.

La empatía y la capacidad de ponernos en el lugar del otro esta vez no estuvo en gran parte de la comunidad que disfrutó con cada explosión mientras había chicos que se llevaban sus manos a la cabeza y se golpeaban contra las paredes con cada estruendo. Nadie supo ponerse en el lugar de ellos, salvo sus padres que hacen hasta lo imposible por que sus hijos no sufran.

Tanto en Viedma como en Patagones estamos carentes de sensibilidad, de sentido común y por sobre todas las cosas de empatía. Tamaño desafío tenemos a futuro para ver de qué manera se puede convivir sin hincharle las pelotas a la gente, a esos que se interesan por el otro y a los que les importa un carajo lo que sufran los demás.